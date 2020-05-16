Nabi'den oruca dair öğütler

Divan edebiyatının önemli şairlerinden Nabi, ahlak konulu bir nasihatname kaleme aldı. Hayriye isimli bu eserle oğlunu hayata hazırlamanın yanında, mutluluğu yakalayabilmesi ve sıkıntılardan uzak kalabilmesi için ona birtakım öğütler vermeyi amaçladı. Eser, yazıldığı tarihten itibaren çok sevildi. Nabi, Hayriye ile oğlunun şahsında çağın bütün gençlerini hedef aldı. Eserde çeşitli konulara ait bölümler yer alırdı. Bu konulardan biri Ramazan orucu ve ilmin önemi hakkındaydı. İşte mütefekkir şair Nabi'nin, ilim ve Ramazan orucuna dair öğütleri...