Mustafa Akar anlatımıyla: Sezai Karakoç - 10 Dakikada Edebiyat

✒ Mustafa Akar:

◽ Sezai Karakoç deyince aklıma onun en sevdiğim şiirlerinden birisi olan "Masal" şiiri geliyor. Masal şiirinde Sezai Karakoç, yedi tane evladın doğudan batıya hikayesini, şiirinin isminde olduğu gibi "masalını" anlatır. Birinci oğul gelir; onu şölenlerle karşılarlar Batı'da ardından bu çocuk kaybolur. İkinci oğul gelir, çok güzel bir kadına kapılır: Yani nefsaniyetinin peşinde yıkılır, gider. Üçüncü, dördüncü, beşinci derken bu oğullar Batı macerası içerisinde kaybolmaktadır. Fakat yedinci oğul gelir ve Batı'nın tam ortasına bir kuyu kazar. Kendini o kuyuya kapatır ve neredeyse tam da Batı'nın ortasında yükselen bir anıt gibi kendi masalının bir anlamda kahramanı olur. Belki de Sezai Karakoç'un hem şiirlerinde hem fikir hayatındaki bütün çabasını, bize özetleyen bir mısra:

"Sizin tek gücünüz var; karşınızdakini değiştirmek."

Bunu Batılılar için söylüyor Sezai Karakoç. Batı'nın tek gücü var. Karşısındakini değiştirebilmek. İşte Sezai Karakoç, karşısındakini değiştirebilme gücünde olan Batı'ya "hayır beni değiştiremeyeceksiniz" diyebilen büyük bir şair.

SEZAİ KARAKOÇ DÜŞÜNCESİNDE 10 KAVRAM