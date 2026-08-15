Kaygusuz Abdal'dan Seçmeler | 2
Yayınlanma Tarihi: 15.08.2026 11:12
Sarayın ikballerini ve dünyevi makamları terk ederek hakikat yoluna baş koyan Kaygusuz Abdal, keskin mizahını ilahi aşkın coşkusuyla buluşturan eşsiz bir şair. Devrinin yozlaşmasını ve sığ şekilciliğini eğlenceli fakat sarsıcı bir dille eleştiren bu usta derviş, çağları aşan hoşgörülü yaklaşımıyla insanı zihnindeki kalıpları kırmaya ve özüyle yüzleşmeye çağırıyor. Tasavvuf şiirimizin bu nevi şahsına münhasır sesinden derlediğimiz seçkilerle sizleri baş başa bırakıyoruz...
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"Bu ne hüsn-i cemâldir kim göründü
Bu ne gülşen ne gül ne gülistandır"
Kaygusuz Abdal
Türk Halk Edebiyatının Özgün Sesi: Kaygusuz Abdal
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"Bülbülün karşısında gül olduğum
Güle karşı şöyle bülbül olduğum"
Kaygusuz Abdal