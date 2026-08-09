Türk Halk Edebiyatının Özgün Sesi: Kaygusuz Abdal

1 /10 Kaygusuz Abdal















🔸14. yüzyılın ikinci yarısında doğduğu tahmin edilen Kaygusuz Abdal'ın asıl adı Gaybi'ydi. Hayatı hakkındaki bilgiler menkıbeler sayesinde günümüze ulaşabildi. Alanya Sancağı Beyi'nin oğlu olarak dünyaya gelen Kaygusuz Abdal, Türk halk edebiyatının en özgün ve yenilikçi isimlerindendi.

🔸Dönemin şartlarına göre oldukça iyi bir eğitim aldı ve spora, avcılığa meraklı bir pehlivan olarak yetişti. Gençlik yıllarında yaşadığı bir av olayı ise hayatının dönüm noktası oldu.

🔸Bir geyiğin peşinden giderek Elmalı'daki Abdal Musa ile tanıştı ve onun düşünce dünyasından etkilenerek yanına girdi. Uzun yıllar süren bu eğitim sürecinin ardından "Kaygusuz" mahlasını aldı. İlerleyen yıllarda Mısır'a gitti, orada kendi çevresini oluşturdu ve Suriye, Irak, Hicaz gibi geniş bir coğrafyayı gezerek ömrünün son dönemlerini Kahire'de geçirdi.