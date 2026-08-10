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Kaygusuz Abdal'dan Seçmeler

Yayınlanma Tarihi: 10.08.2026 10:01

Dünyevi ünvanları geride bırakıp hakikatin peşine düşen bir şair Kaygusuz Abdal... Hiciv dolu keskin zekasını ilahi aşkın derinliğiyle birleştiren müstesna bir ses. Toplumsal çöküşe eğlenceli ama sarsıcı mısralarla meydan okuyan bu büyük şair, çağları aşan hoşgörüsüyle okuyucuyu kendi iç dünyasını sorgulamaya davet eder. İşte Kaygusuz Abdal'ın şiirlerinden seçmeler....

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Kaygusuz Abdal’dan Seçmeler

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"Hak sende nihân oldu gönül meskeni sensin
Kıymetde bugün sâhib-i devlet seni derler"

Kaygusuz Abdal

Türk Halk Edebiyatının Özgün Sesi: Kaygusuz Abdal

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Kaygusuz Abdal’dan Seçmeler

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"Gel gel ey gönül deryâ-yı hikmet seni derler
Hakk'ı tanıyan Hak ile vuslat sana derler"

Kaygusuz Abdal

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Kaygusuz Abdal’dan Seçmeler

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"Sorma ey gönül her nâşîye bu 'aşḳı ne bilsin
Her kişi 'âşıḳ 'aşḳ ile sevdâyî değildir"

Kaygusuz Abdal

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Kaygusuz Abdal’dan Seçmeler

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"Ben ne bileyin seni gönül ehl-i hünersin
Bu 'aşkı bilen sâhib-i üstad seni derler"

Kaygusuz Abdal

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Kaygusuz Abdal’dan Seçmeler

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"'Aşḳı bilenin teni küllî cân oldu
Bu 'aşḳ ey gönül her nâşîye kolay değildir"

Kaygusuz Abdal

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