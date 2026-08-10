Kaygusuz Abdal'dan Seçmeler
Yayınlanma Tarihi: 10.08.2026 10:01
Dünyevi ünvanları geride bırakıp hakikatin peşine düşen bir şair Kaygusuz Abdal... Hiciv dolu keskin zekasını ilahi aşkın derinliğiyle birleştiren müstesna bir ses. Toplumsal çöküşe eğlenceli ama sarsıcı mısralarla meydan okuyan bu büyük şair, çağları aşan hoşgörüsüyle okuyucuyu kendi iç dünyasını sorgulamaya davet eder. İşte Kaygusuz Abdal'ın şiirlerinden seçmeler....
1/23
🍂
"Hak sende nihân oldu gönül meskeni sensin
Kıymetde bugün sâhib-i devlet seni derler"
Kaygusuz Abdal
Türk Halk Edebiyatının Özgün Sesi: Kaygusuz Abdal