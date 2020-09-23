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Kalbin anahtarı hüzün hakkında unutulmaz alıntılar

Hüzün, istenmeyen bir olayın başa gelmesinden dolayı duyulan derin üzüntüdür. Dünya kimileri için zevk ve safa yeri kimileri için ise gurbet yurdudur. Zira yeryüzünde her türlü kederin gölgesi üstümüzden geçer. Bu üzüntülü hal, kalbin anahtarıdır. Çünkü Cahit Zarifoğlu'nun da dediği gibi, hüzün en güzel duayı ettirir. Sizler için, ünlü yazarlardan hüzün hakkında alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 23.09.2020 09:05 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020 09:34
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Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duayı ettirir.

Cahit Zarifoğlu, Şiirler

Cahit Zarifoğlu'nun hayatına dair bilmeniz gereken 20 ilginç bilgi

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Yeryüzünün neresinde
Bir Müslüman
Dara düşse

Ahh! Diyorduk
Kanıyordu içimizdeki yara
Bir bıçakla sökülüp alınıyordu sanki yüreğimiz
Bedenimizden

Ahh! Diyorduk
Bir başka şey gelmiyordu elimizden.

Savaş Risalesine Zeyl, Erdem Bayazıt

11 maddede Erdem Bayazıt hakkında her şey

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Bütün üzüntülerin sonu mutluluk bütün gülmelerin sonu gözyaşıdır. Sevincin de, hüznün de aşırısı insanı öldürür. Kahkahalarla gülen kişinin gözünden sonunda yaş akar.

Katre-i Matem, İskender Pala

Okunması gereken İskender Pala kitapları

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Oysa bizim bütün güzelliğimiz, yaşantılarımızla düşündüklerimiz arasındaki acıklı çelişkinin yansımasından ibaretti.

Tehlikeli Oyunlar, Oğuz Atay

Oğuz Atay alıntı ve sözleri

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Artık sanki yaşamıyorum, yaşayan birini seyrediyorum; daha önce bildiğim romanı okur gibiyim. Bir roman, kendini okumaya başlasaydı herhalde bu kadar sıkıcı bulurdu kendini.

Tehlikeli Oyunlar, Oğuz Atay

Tehlikeli Oyunlar kitabından derin izler bırakan 50 alıntı

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