Kalbin anahtarı hüzün hakkında unutulmaz alıntılar

Hüzün, istenmeyen bir olayın başa gelmesinden dolayı duyulan derin üzüntüdür. Dünya kimileri için zevk ve safa yeri kimileri için ise gurbet yurdudur. Zira yeryüzünde her türlü kederin gölgesi üstümüzden geçer. Bu üzüntülü hal, kalbin anahtarıdır. Çünkü Cahit Zarifoğlu'nun da dediği gibi, hüzün en güzel duayı ettirir. Sizler için, ünlü yazarlardan hüzün hakkında alıntıları derledik.