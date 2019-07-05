11 maddede Erdem Bayazıt hakkında her şey

Lise yıllarında aynı okulda okuyan Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu, Alaeddin Özdenören ve Akif İnan aynı yaşlardadır. Nuri Pakdil ise aynı okulda kendilerinden iki yıl önde olan bir ağabey konumundadır. 'Kendi aralarında sanattan, edebiyattan, tarihten, metafizik konulardan konuşurlar. Okuduklarını kritik etmeleri, yazdıklarını birbirine göstererek eleştiriye tahammül göstermeleri yazar olmalarında etkili olmuştur.' Yıllarca sürecek bu güzel beraberliğin temeli işte bu yıllarda öğrencilik döneminde atılmış, sağlam temeller üzerine kurulu olan bu dostluk sarsılmadan sürmüştür.