İslam bilincinizi tazeleyecek 60 kitap

Türk fikir hayatının müstesna isimlerinden Rasim Özdenören bu eserinde, Anadolu'nun bir taşra kentinden Yeni Dünya'nın metropollerine kadar uzanan bir coğrafyada kaynaşan insanımızı konu alıyor. Modernleşmiş olanlarla kişiliklerini koruma çabasıyla bunun dışında kalanları ince bir üslupla okuyucuya aktarıyor.

Her iki kesitte yaşayan insanların kendi kendileriyle gerek çevreleriyle olan çatışmalarından doğan dram; eksik kalmış aşklar, eksik bırakılmış eylemler... Bu kitabı okurken Batı kültürünün baskısı ile çaresiz bırakılmış insanımızın bocalayışını, gizli protestolarını ve gizli kabullenişlerini göreceksiniz.

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