İkinci Yeni şiirinin öncü şairi: Cemal Süreya

◼ 1937'de, 23 yaşında olan annesini kaybeden Süreya, iyi bir eğitim almak için babası tarafından İstanbul'da yaşayan halasının yanına gönderildi. Halasının yanında yaşadığı bir yılın ardından babası, diğer kardeşlerini de alarak İstanbul'a geldi ve çalışmaya başladı.

◼ Annesinin ölümünün ardından babasının yaptığı yeni evlilik sonrasında üvey annesinden eziyet gördüğünü anılarında bahseden küçük Süreya, o yıllarda ailesinden gizlice parasız yatılı okumak için sınavlara başvurmuştu.