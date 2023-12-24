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İkinci Yeni şiirlerinden 33 etkileyici alıntı

"İkinci Yeni" hareketi, Türk edebiyatının çağdaş şiir anlayışında önemli bir dönemeçtir. Bu akım, geleneksel kalıplardan uzaklaşarak dilin sınırlarını zorlamış, yenilikçi anlatım biçimleriyle özgün eserler ortaya koymuştur. Modernizm ve deneysellik, bu şairlerin eserlerinde belirgin özellikler olarak karşımıza çıkar. İkinci Yeni hareketi, edebiyatımızda yeni bir şiirsel dilin oluşmasına öncülük etmiş, radikal bir değişim ve yenilik getirmiştir. Sezai Karakoç, İlhan Berk, Edip Cansever, Ülkü Tamer, Cemal Süreya ve Turgut Uyar gibi isimler, dilin imkanlarını keşfederken, soyut duyguları somut bir biçimde ifade etmiş ve okuyuculara benzersiz bir deneyim sunmuşlardır. Bu şairler, iç dünyaları ve çağın değişen dinamiklerini ustaca birleştirerek, edebiyatımıza önemli bir katkıda bulunmuştur. Sizler için İkinci Yeni şiir anlayışıyla ait birbirinden etkileyici 33 alıntı hazırladık.

Giriş Tarihi: 24.12.2023 17:31 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 12:25
  • 1
  • 33

🔸 Bir gün gözlerimin ta içine bak

Anlarsın ölüler niçin yaşarmış

Monna Rosa

  • 2
  • 33

🔸 Evet kimsesizdik ama umudumuz vardı

Üç ev görsek bir şehir sanıyorduk

Bütün Şiirleri

  • 3
  • 33

🔸 Böyle sessiz ayrılıklarda,

Her şey önceden belli olur

Ayrılıklardan

  • 4
  • 33

🔸 Sana her zaman söylüyorum, senin yüzünde gülmek var

Bakınca bir yaşama ordusu çıkıyor aydınlığa.

Kaybola

  • 5
  • 33

🔸 Dünyada bir ben varım

Bir de bu olmayası sahipsizliğim

Bütün Şiirleri

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