Hukuk terimleri sözlüğü

KANUNA KARŞI HİLE

◼ Yasa koyucunun yasakladığı bir işlem veya sonuca, başka bir hukuki işlem ile ulaşılması.

↪ Yasa koyucu, tarafların oluşturmak istediği sonucu yasaklar fakat taraflar hukuka uygun başka bir işlem tesis ederek yasa koyucunun yasakladığı sonuca ulaşır.

◼ Kanuna karşı hilenin unsurları şu şekildedir: Öncelikle bir işlemin yapılması emredici bir hukuk kuralıyla yasaklanmalıdır. Bunun yerine kanunun izin verdiği başka bir işlem yapılmalı ve tarafların yapmış oldukları işlem, yasaklanan işlemin sonuçlarını meydana getirmeye elverişli olmalıdır. Ayrıca yapılan işlemde hile kastı bulunmalıdır.