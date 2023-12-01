Arama

Menu

Hukuk terimleri sözlüğü

Kanunlarda yer alan ve yaşantımızın gerekli durumlarında kullandığımız çeşitli hukuki terimler vardır. Bu kavramların bir kısmına aşinayız. Fakat bilmediğimiz birbirinden farklı terimler de mevcuttur. Peki, hukukun temel kavramları neler ve ne anlama geliyorlar? Sizler için araştırdık....

Giriş Tarihi: 01.12.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 12:13
  • 1
  • 15
Ahz-ü Kabz
Ahz-ü Kabz

AHZ-Ü KABZ

◼ Almak, hukuki bir akid ve muamele ile gereken teslim ve tesellüm.

Ahz-ü kabz, karar ile hükmedilen şeyin avukat tarafından teslim alınması ve *uhdesinde bulundurulması demektir. Bu yetkiye sahip avukatın başlattığı icra takibinde, ödenen paranın kendi hesabına gönderilmesini icra müdürlüğünden talep etmesi buna örnek olarak gösterilebilir.

*Uhdesinde bulunmak: Sorumluluğu altında olmak.

Türkiye'de basılan ilk sözlük

  • 2
  • 15
Hak Ehliyeti
Hak Ehliyeti

HAK EHLİYETİ

◼ Sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan ölüm anına kadar olan dönemde herkesin sahip olduğu medeni haklardan yararlanma yeteneğidir.
Bunlara evlenme ve mülk edinme gibi haklar örnek gösterilebilir.

  • 3
  • 15
Gabin
Gabin

GABİN

Aşırı yararlanma, haksız faydalanmak, sömürü.

Bir sözleşmede tarafların karşılıklı edimleri arasında açık bir orantısızlık bulunmasıdır. Karşı tarafın tecrübesizliğinden, zor durumundan veya dikkatsizliğinden aşırı faydalanma olarak da tanımlanır.

Gabin durumunda zarar gören taraf bir yıl içinde sözleşmeyi bozduğunu bildirerek verdiği şeyi geri alabilir. Bir yıl geçtikten sonra sözleşme geçerli hale gelir.

Teknoloji Sözlüğü

  • 4
  • 15
Kanuna Karşı Hile
Kanuna Karşı Hile

KANUNA KARŞI HİLE

Yasa koyucunun yasakladığı bir işlem veya sonuca, başka bir hukuki işlem ile ulaşılması.

Yasa koyucu, tarafların oluşturmak istediği sonucu yasaklar fakat taraflar hukuka uygun başka bir işlem tesis ederek yasa koyucunun yasakladığı sonuca ulaşır.

Kanuna karşı hilenin unsurları şu şekildedir: Öncelikle bir işlemin yapılması emredici bir hukuk kuralıyla yasaklanmalıdır. Bunun yerine kanunun izin verdiği başka bir işlem yapılmalı ve tarafların yapmış oldukları işlem, yasaklanan işlemin sonuçlarını meydana getirmeye elverişli olmalıdır. Ayrıca yapılan işlemde hile kastı bulunmalıdır.

  • 5
  • 15
Ahkam
Ahkam

AHKÂM

Hükümler.

Ahkam, karar ve yargı manalarına gelen hüküm kelimesinin çoğul şeklidir. Hüküm ise usul hukukunda, yargılamanın son evresinde yargılamayı sonlandırıcı nihai kararı ifade eden temel bir terimdir.

Ortak değerlerimiz "vatan"

2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN