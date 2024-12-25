Selçuklular devrinin ünlü düşünce insanı Feridüddin Attar, eserleri ile başta Mevlana Celaleddin Rumi olmak üzere kendisinden sonra gelen pek çok ismi etkilemiş şair ve düşünürdü. Attar'ın Simurg'a giden kuşların hikayesini anlattığı Mantıku't Tayr isimli eseri onun ününü dünya çapında bir noktaya yükselttiği gibi kaleminden dökülenler en çok Mevlana'yı etkilemişti. İşte Feridüddin Attar'ın hikmetli sözleri...
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"Apâşikarsın ama gizlisin, can içindesin ama candan münezzehsin. Her şey sensin, hiçbir şey sen değil."
Feridüddin Attar
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"Gözlerini sadece kendi kusurlarını görmek için açan kimse, ruhunun yeni bir hayat bulduğunu görür."
Feridüddin Attar
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"Dost kötü günde belli olur. İyi günde ise yüz binlercesi bulunur."
Feridüddin Attar
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"Dervişlerle oturup kalkın, onlar size Allah'ı hatırlatırlar."
Feridüddin Attar
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"Kendi hiçliğinden kaçış yoktur, hiç olanın hiçbir şeyi yoktur."