Edebiyatımızın hüzün mevsimi: Eylül

"Ekseri sonbahar gecelerinde

Sızarken camlardan ince bir yağmur,

Düşünürüz, her şey yerli yerinde

Ama gözlerimiz niçin doludur?"



Ahmet Muhip Dıranas



Bazan ellerinde gümüş bir tasla

Ümitler yaklaşır bize, bin nazla,

"Kapa gözlerini" der, "uyu hazla!.."

Sızarken camlardan ince bir yağmur..."



🔴 Eylül ve sonbaharın öne çıkan bir diğer yönü de yağmurdur. Binlerce metre yüksekten aşağıya boşalan yağmur, edebiyat tarihimiz boyunca şairlerin dikkatini çeker. Bir anda başlayan yağmurlarıyla meşhurdur eylül… Hocası Ahmet Hamdi Tanpınar gibi az şiir yazan Dıranas, ele aldığı konuların hakkını veren bir şairdir. Şair, "Sızarken camlardan ince bir yağmur, / Düşünürüz, her şey yerli yerinde / Ama gözlerimiz niçin doludur?" mısraları ile insanın içine dolan tarifsiz hüznü dile getirir.



Ahmet Muhip Dıranas kimdir?

1909-1980 yılları arası yaşamış şair. Hece şiirinin son kuşak temsilcilerinden olan Dıranas, yaşamı boyunca çeşitli devlet memuriyetlerinde bulunmuştur. Onun şiirinde öne çıkan temalar doğa, aşk ve hüzün olmuştur.



(X) 🔍 Bilgi Notu: "Şiirler" başlığı altında şiirlerini yayınlayan şairin, "Gölgeler" ve "O Böyle İstemezdi" başlıklı iki oyun kitabı bulunur.



