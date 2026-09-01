Edebiyatımızın hüzün mevsimi: Eylül

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"Geceleri bir çarpıntı duyarsan

Telâş telâş yağmurdan kaçıyorum

Sarayburnu'ndan geçiyorum

Akşamsa eylülse ıslanmışsam…"



Attila İlhan



"Geceleri bir çarpıntı duyarsan

Telâş telâş yağmurdan kaçıyorum

Sarayburnu'ndan geçiyorum

Akşamsa eylülse ıslanmışsam

Beni görsen belki anlayamazsın

İçlenir gizli gizli ağlarsın

Eğer ben yalnızsam, yanılmışsam

Elimden tut, yoksa düşeceğim

Yağmur beni götürecek yoksa beni."



🔴 Eylül, sonbaharın ilk ayı olduğu için insanlara yazdan sonraki ferahlığı müjdeler. Yağmurlarla gelen eylül, edebiyatımızın gür sesi Attila İlhan'ın şiirinde de karşılık bulur. "Telaş ve "Yağmur" ile İlhan şiirinde öne çıkan eylül, her hali ile sonbaharın o kapalı havasını yansıtır. Attila İlhan da karanlık ve yağmur dolu havayı şiirinde yansıtır.

(X) Attila İlhan kimdir?

(X)1925-2005 yılları arasında yaşayan şair. Cumhuriyet döneminin önde gelen şair ve romancısıydı. İkinci yeni ve garip akımlarına karşı oldu.



(X) 🔍 Bilgi Notu

Attila İlhan'ın meşhur kitapları; "Duvar", "Sisler Bulvarı", "Yağmur Kaçağı", "Ben Sana Mecburum" ve "Bela Çiçeği'dir.



(X) Attila İlhan'ın şiir anlayışını ve dünyasını daha yakından tanımak için tıklayın