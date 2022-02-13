Divan edebiyatında aşina olmadığınız terimler

📚 Ânestü nârâ: "Bir ateşe yakınlaştım" anlamına gelir.

◾ Bu cümle Hz. Musa'nın Tur dağında yolunu şaşırdığında, uzaktan gördüğü ve ateş sandığı ilahi tecelli nurunu anlatır. Bu hadise Kur'an'da Taha, Neml ve Kasas surelerinde anılır.

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"Mûsâ ile ilgili bilgi sana erişti mi? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine şöyle demişti: "Siz bekleyin, (şu uzakta) bir ateş bulunduğunu fark ettim; belki ondan size bir kor parçası getiririm veya ateşin başında bir kılavuz bulurum." Onun yanına geldiğinde kendisine "ey Mûsâ!" diye seslenildi. "İyi bil ki ben, evet yalnız ben senin rabbinim; artık pabuçlarını çıkar, çünkü şu anda kutsal vadide, Tuvâ'dasın. Ben seni seçtim, şimdi vahyedilecek olana kulak ver. Kuşkusuz ben, yalnız ben Allahım. Benden başka tanrı yoktur. O halde bana kulluk et, beni hatırında tutmak için namazı kıl." (Taha suresi, 9-14.ayetler)

Fikriyat Kur'an-ı Kerim uygulamasından

Taha suresi, 9-14.ayetleri okumak için tıklayın

"Mûsâ bu süreyi doldurup ailesiyle birlikte yolda giderken Tûr tarafında bir ateş gördü; ailesine, "Siz bekleyin; ben bir ateş gördüm, belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir parça ateş getiririm" dedi." (Kasas suresi, 29. ayet)

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"Bir zamanlar Mûsâ, ailesine, "(Şu uzakta) bir ateş bulunduğunu farkettim. Size oradan bir haber ya da ısınmanız için ondan bir parça kor getireceğim" demişti. Oraya geldiğinde ona şöyle seslenildi: "Ateşin yanındaki ve çevresindekiler mübarek kılınmıştır! Âlemlerin rabbi olan Allah, her türlü noksanlıktan uzaktır!" (Neml suresi, 7-8. ayetler)

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Yüzün gününde ey kamer envâra düşmüşem

"Ânestü nâren" olmuşam, ol nâra düşmüşem

Nesimi