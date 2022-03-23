Dervişane bir divan şairi: Usuli

◾ Usûlî Divanı'ndan bir sayfa

🔴 Usûlî'nin eserleri

Döneminin önde gelen divan şairlerinden olan Usûlî, çok yazmaktan ziyade edebiyatın hayata bakan yönü ile ilgilenir. Bu sebepten fazla eseri bulunmayan şair, yine de kuvvetli bir divana sahiptir.

🔹 Divan

↪ Yirmiye yakın nüshası bulunan divan, Usûlî'nin en önemli eseridir. Şairin ne denli kuvvetli ve şöhretli bir sanatçı olduğunu ortaya çıkaran divan, zamanında ve sonrasında rağbet görür.

🔹 Miraciyye

↪ Efendimizin (SAV) yaşadığı Miraç hadisesini manzum olarak anlatan miraciyye geleneğine katkı sunan eser, bazı divan nüshalarında metne ilave olarak bulunur.

🔹 Manzum Hadis Tercümesi

↪ Efendimizin (SAV) hadis-i şeriflerini manzum olarak tercüme ve şerh eden Usûlî böylece insanların şiir üzerinden edebiyat ile bağ kurmasına vesile olur.

🔹 Yenice Şehrengizi

↪ Balkanların edebi muhiti Vardar Yenicesi Usûlî'nin çok sevdiği memleketidir. Şair memleketinin faziletini göstermek ve sonraki kuşaklara edebi bir miras bırakmak için Vardar Yenicesi adına bir şehrengiz yazar.

Taşlıcalı Yahya'nın şiirleri