Aşk ile Ânı Seyretmek
Aşk ile Ânı Seyretmek, gündelik hayatın telaşında unuttuğumuz güzellikleri bize hatırlatıyor. İnsanı kendine ve hayata yeniden bakmaya davet ediyor. Bu güzel eserden seçtiğimiz alıntıları sizler için bir araya getirdik. Dileriz ki bu satırlar gönlünüzde bir akis bırakır ve hayatın içindeki incelikleri yeniden fark etmenize vesile olur.
🌿 İnsan dinlemek, dinlenilmek ve anlaşılmak ister, bunlar birer ihtiyaçtır. Hepimiz, bir gönül dostu, yar-i vefadâr isteriz.
🌿 Size bir ayna tutulduğunda, bilin ki sizin aynanız da karşı tarafa tutulmuş demektir. Ve malumunuz iki paralel aynanın arasına bir ışık koyarsanız ışık sonsuz defa birbiri içinde aksedecektir. Dolayısıyla insan var olmak için mutlaka bir başka aynaya ihtiyaç duyar. O ayna da dosttur.
KEMAL SAYAR'DAN ALINTI VE SÖZLER
🌿 Oysa insan insanın ufku, insan insana muhtaç.
"ÇAĞDAŞ DÜNYADA ASR-I SAADETİ HATIRLAMAK" ESERİNDEN 20 ALINTI
🌿 Her insan fıtrat olarak, güzel bir çift söze, yumuşak bakışa, tebessüme, tatlı bir ses tonuna muhtaçtır. Cenab-ı Allah, ilahlık iddiasında bulunan Firavun'u uyarmak için Hz. Musa'yı gönderdiğinde ona şöyle vahyediyor: Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut korkar.
🌿 İnsan kötülüğe meyletmesin diye Cenab-ı Allah iyiliğin neşrini, kötülüğün de setredilmesini emreder çünkü insanın kötülüğe de meyli vardır. Dolayısıyla iyiliğe meyletmek için iyiliğin neşrolması, kötülüğe meyletmemek için de kötülüğün setredilmesi lazım.