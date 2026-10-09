2 /17 Aşk ile Ânı Seyretmek















🌿 Size bir ayna tutulduğunda, bilin ki sizin aynanız da karşı tarafa tutulmuş demektir. Ve malumunuz iki paralel aynanın arasına bir ışık koyarsanız ışık sonsuz defa birbiri içinde aksedecektir. Dolayısıyla insan var olmak için mutlaka bir başka aynaya ihtiyaç duyar. O ayna da dosttur.

KEMAL SAYAR'DAN ALINTI VE SÖZLER