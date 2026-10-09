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Aşk ile Ânı Seyretmek

Yayınlanma Tarihi: 09.10.2026 14:04 Güncelleme Tarihi: 09.10.2026 14:05
Betul Yalçın betul.yalcin@fikriyat.com.tr Editör

Aşk ile Ânı Seyretmek, gündelik hayatın telaşında unuttuğumuz güzellikleri bize hatırlatıyor. İnsanı kendine ve hayata yeniden bakmaya davet ediyor. Bu güzel eserden seçtiğimiz alıntıları sizler için bir araya getirdik. Dileriz ki bu satırlar gönlünüzde bir akis bırakır ve hayatın içindeki incelikleri yeniden fark etmenize vesile olur.

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Aşk ile Ânı Seyretmek
Aşk ile Ânı Seyretmek

🌿 İnsan dinlemek, dinlenilmek ve anlaşılmak ister, bunlar birer ihtiyaçtır. Hepimiz, bir gönül dostu, yar-i vefadâr isteriz.

ALEME BİR YAR İÇİN AH ETMEYE GELDİK

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Aşk ile Ânı Seyretmek
Aşk ile Ânı Seyretmek

🌿 Size bir ayna tutulduğunda, bilin ki sizin aynanız da karşı tarafa tutulmuş demektir. Ve malumunuz iki paralel aynanın arasına bir ışık koyarsanız ışık sonsuz defa birbiri içinde aksedecektir. Dolayısıyla insan var olmak için mutlaka bir başka aynaya ihtiyaç duyar. O ayna da dosttur.

KEMAL SAYAR'DAN ALINTI VE SÖZLER

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Aşk ile Ânı Seyretmek
Aşk ile Ânı Seyretmek

🌿 Oysa insan insanın ufku, insan insana muhtaç.

"ÇAĞDAŞ DÜNYADA ASR-I SAADETİ HATIRLAMAK" ESERİNDEN 20 ALINTI

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Aşk ile Ânı Seyretmek
Aşk ile Ânı Seyretmek

🌿 Her insan fıtrat olarak, güzel bir çift söze, yumuşak bakışa, tebessüme, tatlı bir ses tonuna muhtaçtır. Cenab-ı Allah, ilahlık iddiasında bulunan Firavun'u uyarmak için Hz. Musa'yı gönderdiğinde ona şöyle vahyediyor: Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır, yahut korkar.

KEMAL SAYAR'IN İNSAN HALLERİ KİTABINDAN 25 ALINTI

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Aşk ile Ânı Seyretmek
Aşk ile Ânı Seyretmek

🌿 İnsan kötülüğe meyletmesin diye Cenab-ı Allah iyiliğin neşrini, kötülüğün de setredilmesini emreder çünkü insanın kötülüğe de meyli vardır. Dolayısıyla iyiliğe meyletmek için iyiliğin neşrolması, kötülüğe meyletmemek için de kötülüğün setredilmesi lazım.

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