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🔸"Doğrusunu isterseniz ergence heveslerim hiç olmadı. Niye bu tarz heveslere kapılmadım diye ben de çok düşündüm. Mesela bu ergence hevesler ve başkaldırılar benim çocuklarımda da olmadı. Hadi ben diyelim 1950'lerin çocuğuyum, daha eski bir zamanda yetiştim; çocuklarım 1970'lerin çocuğu. Çocuklarımdan en büyüğü 1970, en küçüğü 1978 doğumlu. Onların da ergence hevesleri olmadı. Bunu şu sebebe bağlıyorum; bizim ailede otorite babam değildi, Resulullah'tı, Cenab-ı Allah'tı. O aşkın bir otorite. İnsani bir otorite değil, üst bir otorite…"

Aleme Bir Yar İçin Ah Etmeye Geldik

Saadettin Ökten/ Kemal Sayar