Faruk Nafiz, 1922'de gazetenin temsilcisi olarak Ankara'ya gitti. 1922-1924 yılları arasında Kayseri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı. Daha sonra Ankara Muallim Mektebi'nde, Ankara Kız ve Erkek liselerinde öğretmenliğe devam etti. Hâkimiyet-i Milliye (Milletin hakim olması, Millet Hâkimiyeti) adlı yayında fıkralar yazmaya başladı.

Şiire çok genç yaşta başlayan Faruk Nafiz'in 1913-1917 yılları arasında Peyâm ve Servet-i Fünûn'da şiirlerini neşretti. İlk şiirlerinde genellikle aşk temasına değindi. Servet-i Fünun'un etkisiyle bireysel duygularını aruz vezniyle ve oldukça süslü bir dille anlattı.

Aruzu büyük bir ustalıkla kullanması onu Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Mehmet Akif ve Yahya Kemal ile birlikte bu veznin son temsilcilerinden biri yaptı. Şiirinin bu özelliği nedeniyle de Yahya Kemal tarafından takdir edildi ve şu dizelerle özgüye mazhar oldu: