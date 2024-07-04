Tokyo'nun şehir planlamasındaki düzen

🔵 Tokyo, Japonya'nın Honshu Adası'nın doğu kıyısında, Tokyo Körfezi'nin kenarında yer almaktadır. Şehir, Japonya'nın başkenti ve en büyük şehri olmasının yanı sıra, dünya çapında ekonomik, kültürel ve politik bir merkezdir. Ancak, Tokyo'nun coğrafi konumu birçok doğal zorluk içermektedir.

🔵 Coğrafi olarak yaşadığı zorluklara rağmen bir kent planlamasının nasıl olması gerektiğine dair iyi bir örnek olan Tokyo'nun modern ve gelişmiş şehir düzenine yakından bakalım.