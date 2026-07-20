İnanç, hayal gücü ve deneyim üçgeninde Hume’un Çatalı

1 /10 Ampirizm nedir? Bilginin kaynağı deneyim mi akıl mı?















🎈Ampirizm (Deneycilik), bilginin kaynağının yalnızca duyularımız ve deneyimlerimiz olduğunu iddia eden felsefi bir akım. Bu görüşe göre insan zihni tabula rasa denen boş bir levhaydı ve tecrübelerimiz sayesinde bilgi elde ediyordu. Deney ve gözlem yapılmadan doğru bilgiye ulaşılması mümkün değildi.

🎈Francis Bacon'ın temellerini attığı ve John Locke'un sistemleştirdiği ampirizmin en önemli temsilcilerinden biri de 18. yüzyıl felsefesine yön veren David Hume idi. Akıl yürütme ve bilginin kaynakları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınan filozof, "Hume'un Çatalı" olarak bilinen teorisiyle deneyci geleneğe yepyeni bir soluk getirmişti.

Doğru bilgiye ulaşmak mümkün mü? Epistemolojik bir arayış