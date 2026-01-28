Felsefi terimler sözlüğü yazarı: İsmail Fenni Ertuğrul

2 /5













◾ Osmanlı-Rus Savaşı döneminde Balkanlar'daki işgaller nedeniyle 20 yaşındayken İstanbul'a göç eden sanatçı, bir yandan memuriyete devam etti. Ertuğrul, Fransızca resmi yazışmaları gerçekleştirecek kadroları yetiştirmek amacıyla kurulan Dil Mektebini 1886'da tamamladı. Dört sene boyunca İngilizce eğitimi alan yazar, 1899'da Divan-ı Muhasebat üyeliğine getirildi ve bir müddet sonra Mabeyn-i Hümayun bütçesini tertip eden komisyonda görev aldı.

◾ Usta sanatçı, titiz, dürüst ve gayretli kişiliğiyle tanınırken, muvaffakiyetli çalışmalarından ötürü dördüncü dereceden Mecidiye ve üçüncü dereceden Osmanlı nişanı ile ödüllendirildi. Sanatçı, 1911'de emekliliğe ayrılmasının ardından önceden üzerinde çalıştığı eserleri bitirmeye odaklandı ve bilhassa felsefi alanlarda araştırmalarına yoğunlaştı.