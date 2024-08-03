Felsefe bize nasıl yardımcı olabilir?

🔹 Felsefe genellikle havalı üniversite dersleri, antik filozoflar ve pratikte pek de bir işe yaramadığı düşünülen bir diploma ile ilişkilendirilir. Ancak, bu alanın teorik çerçevenin ötesinde de değeri vardır. Büyük fikirleri ve insan doğasını anlamak, hayatımızı iyileştirmemize yardımcı olabilir.

🔹 Felsefi sorular sormak, eleştirel düşünme ve kendimizi sorgulama becerilerimizi geliştirir ve öğrenmeye olan ilgimizi artırır. Bu becerileri yaşam boyu taşıyarak, daha iyi olma yolunda ilerleyebiliriz.