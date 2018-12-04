Dünyayı değiştirmeye kalkan dejenere akımlar

İlk Hippiler, 1960'lar Amerikası'nda, Vietnam Savaşı'na gitmek istemeyen ve sivil itaatsiz gençlerden oluşur. 1968 yılında bütün dünyaya yayılan bu akım popülerleşir ve ABD'nin çeşitli eyaletlerinde komünler kurulur. Vegan yahut vejetaryen beslenmeyi benimseyen hippiler, toplayıcılık ve bahçecilikle uğraşır ve parayı-özel mülkü reddeder. Savaşa karşı yaptıkları protestolarda askerlerin silahlarının namlularına çiçek yerleştirdikleri için "çiçek çocuklar" denilen hippiler, madde konusunda ise masum değildir. Oldukça fazla madde kullanan hippiler, aşırı bireyselleşme sonucu kendi içlerine dönmeleri, karşı oldukları sosyal yapıya yönelik eleştirel argümanlarını zayıflatmasına ve bunu sonucunda da kendi kültürlerinin zorunlu tüketicileri haline gelmelerini neden olur.