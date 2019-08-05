Pierre Loti: Doğu hayranlığının ötesinde bir Osmanlı dostu
Pierre Loti: Doğu hayranlığının ötesinde bir Osmanlı dostu
Pierre Loti, Osmanlı'nın son dönemlerinde İstanbul'a yolu düşmüş bir isim. Loti, defalarca Osmanlı topraklarına gelerek uzun süre burada ikamet etti. Asıl şöhretini olumlu ve olumsuz eleştirilere yol açan Doğu hayranlığının çok ötesindeki Türk dostluğundan kazandı. Gittiği her coğrafyaya anında uyum sağlayan Loti, İstanbul'da kaldığı süre boyunca yerel kıyafetler giymiş, fes takmış ve "destur destur" diyerek halkın arasında dolaşmıştı. Birbirinden ilginç fotoğraflarıyla Doğu hayranlığının ötesinde bir Osmanlı dostu olan Pierre Loti'ye dair bilinmeyenleri sizlerle buluşturuyoruz.
Giriş Tarihi: 05.08.2019
09:28
Güncelleme Tarihi: 05.08.2019
09:36
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