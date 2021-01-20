Modernite eleştirileriyle tanınan bir felsefe fakihi: Taha Abdurrahman

Küçük yaşlardan itibaren ilimle dolu bir çocukluk geçiren Abdurrahman'ın babası hafızlık eğitimi veren bir öğretmendi.

Abdurrahman da onun yanında yetişiyordu ancak Fransız sömürgeciler tarafından bu eğitim yasaklanınca Cedide kentindeki El-Ayan ilkokuluna devam etti. Buna rağmen babası kendisine evde Kur'an ve fıkıh eğitimi vermeyi sürdürdü.

Düşünce tarihine yön veren Müslüman filozoflar