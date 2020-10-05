İmtihan, ümit, sabır ve duası ile örnek olan Hz. Yakub

Dedesi Hz. İbrahim ve babası Hz. İshak gibi Hz. Yakub da güçlü bir iradeye, keskin bir zekâya sahiptir; kendisi ve zürriyeti seçkin ve hayırlı insanlardır.

Kur'an'da geçen ayetlere göre onlar dürüst ve erdemli, muhsin, sâlih, muhlis kullardır.

Beytülahzan nedir? Hz. Yakup'un hüzünler evi...