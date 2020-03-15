Beytülahzan nedir? Hz. Yakup'un hüzünler evi...

Hz. Yakup, İbrahim peygamberin torunu ve Hz. İshak'ın oğluydu. Eyyüb peygamber onun yeğeni olur. Yakup aleyhisselâm, Kenan diyarında yaşayan insanlara gönderilen bir peygamberdi.

💠 Onun Medyen'de veya Şam'da doğduğu rivayet edilir. Hazreti Yakup, Iys adlı kardeşiyle ikiz olarak doğdu ve Iys'tan sonra dünyaya geldiği için de kendisine "takip eden" mânâsında Yakup denildi. Yakup aleyhisselamın 12 oğlu vardı.

💠 Hz. Yakup'un doğumu ve peygamberliği daha önceden müjdelenmişti. Onun bu durumu Kur'an'da şöyle haber verilir:

"Biz ona (İbrahim (a.s)'ın hanımına) İshak'ı müjdeledik. İshak'ın ardından da (torunu) Yakup'u."

🔸 Hûd, 11/71