İlim, kültür ve medeniyete ışık tutan Müslüman alim: İbnü’n-Nedim
İlim, kültür ve medeniyete ışık tutan Müslüman alim: İbnü’n-Nedim
İbnü'n-Nedim, 10'uncu yüzyılda yaşayan, İslam bilim tarihine yaptığı katkılarla adını tarihe altın harflerle yazdıran bir alimdi. Çok yönlü ve iyi bir eğitim görmüş; devrin ilim, kültür ve sanat çevreleriyle yakın ilişki kurmuş ve farklı konularda pek çok kitap tanıma imkanına sahip olmuştu. Kaleme aldığı bibliyografi eseri olan El-Fihrist'te çeşitli dinler, mezhepler, ilimler ve sanatlar hakkında bilgiler vermiş; bu alanlarda yazılmış eserleri ve bunların muhtevalarını ve müelliflerini tanıtmıştı. Erken dönem İslam bilim tarihi ile ilgili pek çok eserin varlığına ilişkin bilgi, İbnü'n-Nedim'in sayesinde günümüze ulaşmıştır.
Giriş Tarihi: 01.12.2020
17:34
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1
11
İBNÜ’N-NEDÎM KİMDİR?
2
11
DEVRİN İLİM, KÜLTÜR VE SANAT ÇEVRELERİNİ TANIYORDU
3
11
KAPSAMLI BİR EĞİTİMDEN GEÇMİŞTİ
4
11
İBNÜ’N-NEDÎM İSTANBUL’A GELMİŞ MİYDİ?
5
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ESERİNDE İBN-İ SİNA VE BİRUNİ’YE NEDEN YER VERMEMİŞTİ?