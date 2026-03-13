İlber Ortaylı vefat etti
Yorumları, tespitleri ve kitapları ile halk tarafından çok sevilen İlber Ortaylı vefat etti. 1947 doğumlu Ortaylı onlarca kitap, yüzlerce makale kaleme almış önemli bir isimdi. Özellikle Osmanlı son dönemi hakkında yaptığı titiz çalışmalarla tanınan İlber Ortaylı, devlet kademesinde pek çok önemi görevi ifa etmişti. İlber Ortaylı'nın hayatından öne çıkan detayları araştırdık.
▪ Anne ve baba tarafından Kırımlı olan İlber Ortaylı 21 Mayıs 1947 tarihinde dünyaya gelmişti. Babası bir uçak mühendisi, annesi ise üniversite hocası idi.
▪ Türkçe, Almanca ve Rusça konuşulan bir evde büyüyen Ortaylı çocukluk yaşlarından itibaren çok kültürlü bir ortamda, kitapların içinde büyüdü.
▪ Küçük İlber henüz iki yaşında iken Ortaylı ailesi Türkiye'ye taşındı. İlk ve orta öğrenimini Avusturya Lisesi'nde tamamlayan İlber Ortaylı, Ankara Atatürk Lisesi mezunu idi.
▪ Ortaylı pek çok önemli ismin öğrencisi olarak 1970'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olarak akademik hayatına başlamıştı.
▪ Mezuniyetinin ardından Viyana Üniversitesi'nde Slav ve Doğu Avrupa dilleri eğitimi aldı ve yüksek lisansını hocası Halil İnalcık'ın yanında Chicago Üniversitesi'nde tamamladı.
▪ "Tanzimat sonrası mahallî idareler" başlıklı tezi ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1974 yılında doktor, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla 1979'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde doçent oldu.
▪ İlber Ortaylı'nın ders ve seminer verdiği üniversiteler:
↪ Viyana
↪ Berlin
↪ Paris
↪ Princeton
↪ Moskova
↪ Roma
↪ Münih
↪ Strazburg
↪ Yanya
↪ Sofya
↪ Kiel
↪ Cambridge
↪ Oxford
↪ Tunus