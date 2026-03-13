Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri Biyografi İlber Ortaylı vefat etti

İlber Ortaylı vefat etti

Yayınlanma Tarihi: 13.03.2026 17:09 Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 17:19

Yorumları, tespitleri ve kitapları ile halk tarafından çok sevilen İlber Ortaylı vefat etti. 1947 doğumlu Ortaylı onlarca kitap, yüzlerce makale kaleme almış önemli bir isimdi. Özellikle Osmanlı son dönemi hakkında yaptığı titiz çalışmalarla tanınan İlber Ortaylı, devlet kademesinde pek çok önemi görevi ifa etmişti. İlber Ortaylı'nın hayatından öne çıkan detayları araştırdık.

1/10

Anne ve baba tarafından Kırımlı olan İlber Ortaylı 21 Mayıs 1947 tarihinde dünyaya gelmişti. Babası bir uçak mühendisi, annesi ise üniversite hocası idi.

Türkçe, Almanca ve Rusça konuşulan bir evde büyüyen Ortaylı çocukluk yaşlarından itibaren çok kültürlü bir ortamda, kitapların içinde büyüdü.

İNSAN GELECEĞİNİ NASIL KURAR?

2/10

▪ Küçük İlber henüz iki yaşında iken Ortaylı ailesi Türkiye'ye taşındı. İlk ve orta öğrenimini Avusturya Lisesi'nde tamamlayan İlber Ortaylı, Ankara Atatürk Lisesi mezunu idi.

Ortaylı pek çok önemli ismin öğrencisi olarak 1970'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümünden mezun olarak akademik hayatına başlamıştı.

İLBER ORTAYLI'NIN HAYATA DAİR NASİHATLERİ

3/10

▪ İlber Ortaylı'nın üniversite hocaları:

↪ Şerif Mardin

↪ Halil İnalcık

↪ Mümtaz Soysal

↪ Seha Meray

↪ İlhan Tekeli

↪ Mübeccel Kıray

4/10

▪ Mezuniyetinin ardından Viyana Üniversitesi'nde Slav ve Doğu Avrupa dilleri eğitimi aldı ve yüksek lisansını hocası Halil İnalcık'ın yanında Chicago Üniversitesi'nde tamamladı.

▪ "Tanzimat sonrası mahallî idareler" başlıklı tezi ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1974 yılında doktor, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla 1979'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde doçent oldu.

İLBER ORTAYLI'DAN TARİHİN MUHTASARI: GELENEKTEN GELECEĞE

5/10

İlber Ortaylı'nın ders ve seminer verdiği üniversiteler:

↪ Viyana

↪ Berlin

↪ Paris

↪ Princeton

↪ Moskova

↪ Roma

↪ Münih

↪ Strazburg

↪ Yanya

↪ Sofya

↪ Kiel

↪ Cambridge

↪ Oxford

↪ Tunus

İLBER ORTAYLI OSMANLI'YI YENİDEN KEŞFETMEK

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Kur’an’dan 12 Ayet ile İslam’da iletişim yöntemleri

Kur'an'dan 12 Ayet ile İslam’da iletişim yöntemleri

Dinin Direği Namaz hakkında 10 Hadis-i Şerif

Dinin Direği Namaz hakkında 10 Hadis-i Şerif

İsmail Güleç’in Anlatımıyla Delailü’l Hayrat - Klasikler

İsmail Güleç'in Anlatımıyla Delailü'l Hayrat - Klasikler

Türk Dilinde 3 Asım

Türk Dilinde 3 Asım

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Velayetten monarşiye

Velayetten monarşiye

İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

İran'ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail'in İran'a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?