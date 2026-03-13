İlber Ortaylı vefat etti

1 /10













▪ Anne ve baba tarafından Kırımlı olan İlber Ortaylı 21 Mayıs 1947 tarihinde dünyaya gelmişti. Babası bir uçak mühendisi, annesi ise üniversite hocası idi.

▪ Türkçe, Almanca ve Rusça konuşulan bir evde büyüyen Ortaylı çocukluk yaşlarından itibaren çok kültürlü bir ortamda, kitapların içinde büyüdü.

İNSAN GELECEĞİNİ NASIL KURAR?