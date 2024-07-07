İlber Ortaylı’nın “İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?” kitabından altın öğütler

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, "İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?" adlı kitabında, okurlarını eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Kitapta Ortaylı, yüzyılların biriktirdiği bilgeliği ve engin deneyimlerini kullanarak, okurlara hayattaki amaçlarını belirlemeleri, hedef koymaları, geleceklerini planlamaları ve potansiyellerini keşfetmeleri için rehberlik ediyor. Biz de sizler için bir yaşam rehberi olacak bu kitaptan değerli alıntıları derledik.