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İlber Ortaylı’nın “İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?” kitabından altın öğütler

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, "İnsan Geleceğini Nasıl Kurar?" adlı kitabında, okurlarını eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor. Kitapta Ortaylı, yüzyılların biriktirdiği bilgeliği ve engin deneyimlerini kullanarak, okurlara hayattaki amaçlarını belirlemeleri, hedef koymaları, geleceklerini planlamaları ve potansiyellerini keşfetmeleri için rehberlik ediyor. Biz de sizler için bir yaşam rehberi olacak bu kitaptan değerli alıntıları derledik.

Giriş Tarihi: 07.07.2024 09:08 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 09:12
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Kendine dünya kurmaya niyet edenlerin, kendini gerçekleştirmeye gayret edenlerin, kendini inşa edenlerin eğitim hayatı bitmez.

📙📕📗 İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? l İlber Ortaylı

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Okumak bir yetenektir.

📙📕📗 İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? l İlber Ortaylı

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Hayat dediğimiz bir süredir. Yaşam ise onu nasıl kullandığınızdır.

📙📕📗 İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? l İlber Ortaylı

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Evlenirken mobilya almayın, dünya turuna çıkın.

📙📕📗 İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? l İlber Ortaylı

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Hayat sizi beklemez, siz de hayatı bekletemezsiniz.

📙📕📗 İnsan Geleceğini Nasıl Kurar? l İlber Ortaylı

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