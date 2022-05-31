İlber Ortaylı’dan tarihin muhtasarı: Gelenekten geleceğe
Günümüz tarihçilerinin en derin bilgi ve birikime sahip araştırmacılarının başında gelen İlber Ortaylı'nın farklı konulardaki yazılarını derlediği, yazar ve entellektüel camiaya bir tartışma konusu sunduğu bir eser olarak
'Gelenekten Geleceğe' kitabı, okuyucuyu daha önce bilgi sahibi olmadığı alanlarda söz sahibi yapıyor. Sorunları ele alırken tarihsel kökenlerine eğilmeye ve tarihsel evrime dikkat eden Ortaylı, insanın geçmişini değerlendirerek, geleceğini ona göre yönlendirmesi fikrini okuyucuya aşılıyor.
Giriş Tarihi: 31.05.2022
13:07
Güncelleme Tarihi: 31.05.2022
15:28
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Yaşayan kütüphane olarak isimlendirilen Türk tarih profesörü İlber Ortaylı, 7'den 70'e herkese tarihi sevdiren, ince ve naif üslubu, keskin zekası ve esprili yaklaşımlarıyla Türk halkının gönlünde yer etmiş önemli bir ilim insanıdır.
💠 1947 yılında Avusturya'da dünyaya gelen Ortaylı,
7 dil bilen büyük bir tarih üstadıdır. Hayatı boyunca birçok kitap yazan ve çeşitli ödüllere layık görülen tarihçi aynı zamanda, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli tarihçilerden Halil İnalcık'ın talebesidir.
Halil İnalcık'ın ilimle dolu hayatı
Gelenekten Geleceğe eseri
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İlber Ortaylı'nın gelenek kavramından edebiyata, tarihçiliğimizin eleştirisinden tiyatroya, demokrasi tarihimizden Hammer ve Cevdet Paşa'ya, Harf Devrimi'nden Mimar Sinan'a birçok alanda yazılarını barındıran 'Gelenekten Geleceğe' eseri, mazi ve müstakbel arasında kurulmuş bir köprü görevi görüyor.
💠 Ayrıca
diye belirten "Gelenekle geleceği bir arada düşünmek ve tartışmak aslında her aydının görevidir." Ortaylı, çeşitli konularda tartışma konusu oluşturmakla, bir bilinç uyandırmaya çalışıyor.
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"Modernleşme aslında, gelişmiş toplumun özelliklerinin az gelişmişler tarafından alınması, diye tarif ediliyor. Bu tarif yeterince açık değil. Modernleşme varolan değişmenin değişmesidir. Yani toplum zaten belli bir ölçüde değişedururken ani ve hızlı bir değişme dönemine girilmesi söz konusudur. "
İlber Ortaylı
Alev Alatlı'nın Nasihatname'si Hafazanallah'tan alıntılar
"Osmanlı imparatorluğu eski Akdeniz dünyasının üçüncü ve sonuncu imparatorluğudur. Akdeniz, uygarlığın, yani şehirleşmenin ana yurdudur. Coğrafya olarak Osmanlılar belli iklimi, belli konumu olan bu dünyadadırlar. Eski dünya insanları Akdeniz'i uygar dünyanın ortası olarak düşünürdü. Ekseri dillerde bu denizin adı Orta Deniz'dir. Bu bir coğrafi etnosantrizm (içedönüklük) kadar bir kültürel etnosantrizmin de ifadesidir. Ancak bir bakıma gerçekle bağdaşan bir etnosantrizmdir."
İlber Ortaylı
Bir düşünce işçisi: Alev Alatlı kimdir?
"Türkiye'de son yılların en ilginç ve komik olayı, Macar düşünürlerin yazdıklarından Anglo-Sakson dünyası aracılığıyla haberdar olmamızdır. Yunanlı yazarları da Nobel aldıkları zaman lütfen okuyoruz. Herkes Türkiye'nin hızla değiştiğinden söz ediyor. Elhak öyledir. 150 yıldır Türk halkı yapısal değişmenin ve bundan doğan farklı nitelikteki olaylar zincirinin içindedir. Ama bu değişmenin etraflı ve derin bir tasvirini yapacak edebiyat ve düşüncemiz yok. Olamaz, çünkü ne olduğumuzu anlamak için etrafı iyi tanıyıp kendimizle karşılaştırmak gerek, ilham almak gerek."
İlber Ortaylı
Alev Alatlı'dan altın değerinde öğütler