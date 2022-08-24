Dünyaya Kapanan Gözleri Rüyaya Açıldı! Jorge Luis Borges

🔸1892'de Buenos Aires'te doğdu.

🔸Çok dilli bir ailede büyüyen Jorge Luis Borges, iki dili daha okula gitmeden öğrenmişti bile. İlk hikâyelerini küçük yaşlarda yazan Borges, ilk çevirisi Arjantin'de bir gazetede yayımlandığında henüz 8 yaşındaydı.

"Hiç kimse değilim ben. Kimseye kılıç çekmedim

savaşta. Yankıyım, unutuşum, hiçliğim ben."

Jorge Luis Borges,Sonsuz Gül

Dünya edebiyatından 100 alıntı