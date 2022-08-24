Dünyaya Kapanan Gözleri Rüyaya Açıldı! Jorge Luis Borges
Büyülü gerçekçiliğin ve gerçeküstücülüğün unutulmaz ismi Jorge Luis Borges Türk edebiyatında da birçok yazar ve şairi etkiledi. Zengin hayal gücü ve kıvrak kalemi ile birçok şiir ve hikaye yazan Borges aynı zamanda edebiyat dünyasına yön verdi. Modern Dünya Edebiyatını yeni baştan şekillendiren bu önemli ismi gelin daha yakından tanıyalım...
Giriş Tarihi: 24.08.2022
17:06
Güncelleme Tarihi: 25.08.2022
11:45
Jorge Luis Borges Kimdir?
🔸1892'de Buenos Aires'te doğdu.
🔸Çok dilli bir ailede büyüyen
Jorge Luis Borges, iki dili daha okula gitmeden öğrenmişti bile. İlk hikâyelerini küçük yaşlarda yazan Borges, ilk çevirisi Arjantin'de bir gazetede yayımlandığında henüz 8 yaşındaydı.
"Hiç kimse değilim ben. Kimseye kılıç çekmedim savaşta. Yankıyım, unutuşum, hiçliğim ben."
Jorge Luis Borges,Sonsuz Gül
Dünya edebiyatından 100 alıntı
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Oscar Wilde'ın Mutlu Prens'ini çeviren yazarın hayal dünyasını besleyecek her şey evinde mevcuttu; yani kocaman bir bahçe ve zengin bir kütüphane…
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Birinci Dünya Savaşı nedeniyle ailesiyle birlikte Avrupa'ya taşınan yazar, henüz ortaokul yıllarında iken Fransızca şiirler yazmaya başladı. 1919-1921 yılları arasında çeşitli yazarlarla bağlantı kurdu ve edebiyat ortamlarına girdi.
"Yorucu, garip, kendimin ve başkasının
Zamanının labirentini bir türlü çözemedim."
Jorge Luis Borges,Sonsuz Gül
20. Yüzyılın En İyi Yazarlarından Biri
🔸Kitaplarla yoğun bir ilişkisi olan Borges; birçok otoriteye göre
Samuel Beckett, Patrick White, Herman Hesse, Pablo Neruda ve Fernando Pessoa gibi 20. yüzyılın şair ve yazarları arasında gösterildi.
🔸Kısa hikâyeler ve denemeler yazan aynı zamanda çeviriler yapan
Jorge Luis Borges'in, ilk yazı ve şiirleri 1930'lu yıllarda dergilerde yayımlanmaya başladı.
"Kırılgan küren elimde. Ve zaman büküyor ikimizi de, biz farkında olmadan, bu akşam saatinde, unutulmuş bir bahçede."
Jorge Luis Borges,Sonsuz Gül
Tarık Buğra'nın hikayelerinde yaşamından izler aramak
🔸Gençlik yıllarının ürünü olan,
alçaklık kavramını ırkların, ideolojilerin üstünde ele alan adlı deneme kitabı, Arjantin'de tefrika edildi. "Alçaklığın Evrensel Tarihi"
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Virginia Woolf ve William Faulkner gibi yazarların eserlerini İspanyolca'ya çevirdi.
"Ama ben seni bir düşün katmanları arasında ya da bu bahçede bir sabah görmüş olan o çocuktan çok daha uzun bir zamandan beri tanıyorum."
Jorge Luis Borges,Sonsuz Gül
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Shakespeare çevirisi hayaline ise ömrü yetmedi. 1986 yılında Cenevre'de hayata veda etti.
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Latin Amerika'da en çok okunan yazar olan Borges, birçok antolojinin editörlüğünü yaptı. İngilizce, Almanca ve Fransızcadan yaptığı çevirilerle beraber, edebi eleştiri yazıları yazdı.
"Ve kaplan, sümbül denli kırılgan.
İşte böyle Doğu'm benim. Anıların boğmasın beni diye edindiğim bahçe."
Jorge Luis Borges,Sonsuz Gül
Edebiyatta postmodern teknikler