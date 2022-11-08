İçindeki Sesi Dinleyen Sanatçı: Dursun Ali Erzincanlı

◼ Bir gün Diyanet İşleri Başkanı'nı hutbe verirken izler. Duruşundan, hitabetinden, kıyafetinden çok etkilenir ve Erzurum İmam Hatip Lisesi'ne kayıt olur. Kendinden silik ve çekingen bir öğrenci olarak bahseder. Fakat okumayı çok sevdiğini söyler.

↪ Ortalama bir öğrenciydim fakat sesim beğenilirdi. Dolmuşta para uzatmak için seslenince dönüp bakarlardı.

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◼ Dursun Ali Erzincanlı'nın öğretmenleri de bu kabiliyetinin farkındadır. Bu konu da ilerlemesi için teşvik ederler. Okuldaki sunuculuk görevleri ona verilir. Türk halk müziği korosuna yönlendirilir.

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