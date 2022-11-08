İçindeki Sesi Dinleyen Sanatçı: Dursun Ali Erzincanlı
Annesinin gördüğü bir rüya vesilesiyle ismi verilen Dursun Ali, Erzurum'da dünyaya gelir. Güzel bir çocukluk geçiren Dursun bey, ilköğretim ve liseyi Erzurum'da tamamlar. Daha sonra, içindeki sesi dinleyerek hayallerinin peşinden koşar ve İstanbul'a gelir. Şair ve sanatçı kişiliğiyle öne çıkan Dursun Ali Erzincanlı'nın hayat hikayesini sizin için yazdık.
Giriş Tarihi: 08.11.2022
16:18
Güncelleme Tarihi: 08.11.2022
18:21
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Dursun Ali Erzincanlı 1969'da Osman bey ve Meliha hanımın çocuğu olarak, Erzurum'da dünyaya geldi. Babası hastahanede çalışan Erzincanlı a ilenin tek erkek çocuğuydu.
◼ Ailesi ile birlikte müstakil bir evde yaşayan Dursun Ali Erzincanlı, çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını toprak ve şehirle ilişki kurarak geçirdi.
Tarihe yolculuk yaptıran şehir: Erzurum
◼ Her hafta düzenli olarak
Vav TV'de yayınlanan "Yüzler ve İzler" programına konuk olan usta seslendirmen o günleri şu cümlelerle özetledi:
↪ Yaşadığımız çevrede herkes birbirini tanırdı. Mahallemiz adeta odaları farklı yerlerde bir ev gibiydi.
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Sesiz sakin bir çocuk olan Erzincanlı'nın babası okumasını çok ister. Dedesi ilim ehli bir beyefendidir. Kuran eğitimi alıp hafız olmasını arzular. Dedesinin bu arzusunu yerine getirmek isteyen Dursun bey, ilköğretimden sonra üç yıl boyunca Kur'an-ı Kerim eğitimi ve din dersleri alır.
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Çocuklarımıza Kur'ân'ı Nasıl Öğretelim?
◼ Bir gün Diyanet İşleri Başkanı'nı hutbe verirken izler. Duruşundan, hitabetinden, kıyafetinden çok etkilenir ve
Erzurum İmam Hatip Lisesi'ne kayıt olur. Kendinden silik ve çekingen bir öğrenci olarak bahseder. Fakat okumayı çok sevdiğini söyler.
↪ Ortalama bir öğrenciydim fakat sesim beğenilirdi. Dolmuşta para uzatmak için seslenince dönüp bakarlardı.
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◼ Dursun Ali Erzincanlı'nın öğretmenleri de bu kabiliyetinin farkındadır. Bu konu da ilerlemesi için teşvik ederler.
Okuldaki sunuculuk görevleri ona verilir. Türk halk müziği korosuna yönlendirilir.
Verimli kitap okuma teknikleri
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Yakın arkadaşıyla İstanbul'a gitmeyi çok isteyen Erzincanlı, ilk sınavda başarısız olsa da daha sonra İstanbul Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü'nü kazanır.
◼ Emekli olan babası da İstanbul'a yerleşme kararı aldığı için ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşen Dursun Ali Erzincanlı, hayallerine ulaşır. Fakat "Bilgi Belge Yönetimi" kazansa da "R
adyo Televizyon" bölümünün derslerine girer.
İstanbul'un 5 tarihi semti
◼ Zamanla sinema dünyasına geçiş yapmak isteyen Dursun Ali,
Mesut Uçakan ile irtibat kurarak bir röportaj yapar. Bu mülakattan sonra Mesut Uçakan'ın yanında çalışmaya başlar.
◼ Erzincanlı, "
İskilipli Atıf Hoca" filminde Giresunlu bir genç olarak rol alır. Daha sonra " Kelebekler Sonsuza Uçar" ve " Ölümsüz Karanfiller" filmlerinde sanat grubunda yer alır.
Hakkı haykıran bir ömür: İskilipli Atıf Hoca