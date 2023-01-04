Bayrak sevdalısı şair: Arif Nihat Asya

🔹 Öğretmen derecesiyle Yüksek Öğretmen Okulu'ndan mezun olan Asya, ilk görev yeri olarak Adana'ya tayin edilir. Hayatının yaklaşık on dört yılını kapsayan bu şehirde çok değerli anılar biriktirir.

🔹 Siyasi hayata adımını attığı Adana'da 1950-1954 yılları arasında milletvekili olur. 1954'te tekrar öğretmenliğe geri döner ve 1962'de emekli olana değin mesleğini yerine getirir.