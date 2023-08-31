Arama

Menu
FİKRİYAT ÖZEL

Sultan Abdülhamid'in hükümdarlığa attığı ilk adım I Eski Defterler

Eyüpsultan’dan herkese merhaba. Bugün bir ucu hükümdarlığa çıkan tarihi bir yerdeyiz: Cülus yolunda. Özel bir sebeple, Sultan Abdülhamid’in tahta çıkmasının yıl dönümü vesilesiyle buraya geldik. II Abdülhamid de diğer sultanlar gibi hükümdarlığa giden yolda ilk adımını burada atmıştı. Peki, Sultan Abdülhamid’in cülus töreni nasıl geçti? Evet Eski Defterleri açıyoruz.

Sultan Abdülhamid’in hükümdarlığa attığı ilk adım I Eski Defterler
Yayınlanma Tarihi: 31.8.2023 02:00:54 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 11:40

V. Murad'ın, sultan olduktan üç ay sonra yoğun bir ruhsal çöküntü yaşaması ve akli dengesinin bozulması tahttan indirilmesine neden oldu.Böylelikle Osmanlı'yı idare etme sorumluluğu II. Abdülhamid'e düştü.

Bu sırada tarihler 31 Ağustos 1876'ı gösteriyordu.

▶ 1800lü yıllar, imparatorluğun çeşitli bölgelerinde isyanların çıktığı, yüksek mali açıklar verildiği bir dönemdi. Kısacası devlet büyük bir buhran içindeydi. Bu kadar problemli bir dönemde Sultan Abdülhamid'in tahta çıkması umutları artırmıştı.

O güne kadar görülmemiş bir şenlik havası vardı, payitahtta. Binalar, gemiler bayraklarla süslendi, fener alayları düzenlendi.

Gelenek üzere taht, Topkapı Sarayı'nda Babüssaade önünde kuruldu ve devlet erkânının Abdülhamid'e biatları alındı.

Tahta çıkmasından 7 gün sonra cülus şenliklerinin bir parçası olan Kılıç Alayı düzenlendi. Bu alayla beraber yeni hükümdar, ilk kez halk içine çıkmış oluyordu.

Abdülhamid’in hayatı hakkında 33 ilginç gerçek ABDÜLHAMİD'İN HAYATI HAKKINDA 33 İLGİNÇ GERÇEK

Yeni sultanı görmek isten tüm halk, askerler ve yabancı elçiler yoğun bir kalabalık oluşturarak Cülus Yolu'na gitmiş, alayın geçeceği yolda meraklı gözlerle II. Abdülhamid'i bekliyordu. Sadece Eyüp değil tüm Haliç de seyir kayıklarıyla, donanma gemileriyle kaplanmış, sultanın yolunu gözlüyordu.

Bu sırada Abdülhamid mahiyetiyle beraber saltanat kayığıyla Dolmabahçe Sarayı'ndan hareket etti. Top atışları eşliğinde kendisini selama durmuş donanmanın önünden geçerek Eyüp'teki iskeleye çıktı.

Lacivert takımı içerisindeki Sultan Abdülhamid, bando eşliğinde, ellerinde kılıçlarıyla selama durmuş askerlerin ve halkın meraklı bakışlarının arasından Eyüp Camii'ne doğru yürüdü.

Osmanlı’nın ihtişamlı saltanat geleneği: Kılıç alayı OSMANLI'NIN İHTİŞAMLI SALTANAT GELENEĞİ: KILIÇ ALAYI

Kendisini bekleyen devlet erkanı ile öğlen namazını kıldı. Ardından hemen karşı tarafta yer alan Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesine geçti. Burada şeyhülislam tarafından kendisine Hz. Ömer'in kılıcı kuşatıldı. Kurbanlar kesilerek fakir fukaraya dağıtılır, altın ve gümüş paralar saçılır.

Gelenek gereği yine alayla beraber İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed'in, halifeliği getiren Yavuz Sultan Selim'in, dedesi II. Mahmud'un ve babası Sultan Abdülmecid'in türbelerini ziyaret etti. Sonrasında Topkapı Sarayı'na gidip Hırka-i Şerif odasında dua etti.

◾ "Padişahım çok yaşa" nidalarıyla Dolmabahçe Sarayı'na gitmesiyle de tören son buldu.

İşte devleti, imparatorluğun en zor yıllarında 33 yıl ayakta tutan Sultan Abdülhamid'in cülus töreni kısaca böyle geçti.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Ayşenur Aslan
Kamera: Serkan Hervenik-Eyüp Kaymak

***

Vecihi Hürkuş ve ilk yerli uçağın hikayesi
İstanbul'un en büyük kütüphanesi: Rami Kütüphanesi
İlk kez sergilenen eserler burada! İslam Medeniyetleri Müzesi
Topkapı Sarayı'ndaki küçük Dolmabahçe: Mecidiye Köşkü
Milli kütüphaneyi kurmak için bir serveti reddetti!

***

DAHA FAZLASI FİKRİYAT TV'DE!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler II. Abdülhamid Sultan Abdülhamid Cülus Yolu Eyüpsultan Osmanlı Sultan Abdülhamid’in cülus töreni

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN