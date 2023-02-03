Arama

Menu

Uzak Yakın I İstanbul’un en büyük kütüphanesi: Rami Kütüphanesi

Yayınlanma Tarihi: 03.02.2023 13:46 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023 13:45

İstanbul'un en büyük Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesi açıldı. Yaklaşık iki buçuk asırlık geçmişe sahip Rami Kışlası, neredeyse harabeye dönmüşken restore edilerek İstanbul'un yaşayan kütüphanesi olarak ayağa kaldırıldı. Uzak Yakın programımızın yeni bölümünde bu tarihi alanı adım adım gezdik.

Rami Kütüphanesi İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer alıyor.
📍 Toplu ulaşımla Rami Kütüphanesine gitmek için;
🚌 37A, 37E, 37Y, 38B numaralı otobüsleri
🚇 M1A ve M1B metrolarını
🚋 T4 Topkapı- Mescid-i Selam tramvay hattını
🚐 A-27 ve A-74 numaralı minibüs hatlarını kullanabilirsiniz.

Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Ahmed Helal
Kamera: Ahmed Helal, Serkan Hervenik, Eyüp Kaymak

💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Bir Bilgi - Tuğra

Bir Bilgi - Tuğra

Üç kıtada hüküm süren Osmanlı hükümdarlarını temsil eden yazılı alâmet ve işaretler genel bir...

  • Eylül 21, 2022
Bir Bilgi - Ruzname

Bir Bilgi - Ruzname

Ruznamelerde, padişahların resmi ve özel hayatıyla ilgili pek çok detaya rastlanır.

  • Eylül 18, 2022
DAHA FAZLA
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN