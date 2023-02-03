Uzak Yakın I İstanbul’un en büyük kütüphanesi: Rami Kütüphanesi

İstanbul'un en büyük Avrupa'nın ise sayılı kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesi açıldı. Yaklaşık iki buçuk asırlık geçmişe sahip Rami Kışlası, neredeyse harabeye dönmüşken restore edilerek İstanbul'un yaşayan kütüphanesi olarak ayağa kaldırıldı. Uzak Yakın programımızın yeni bölümünde bu tarihi alanı adım adım gezdik.

Rami Kütüphanesi İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yer alıyor.

📍 Toplu ulaşımla Rami Kütüphanesine gitmek için;

🚌 37A, 37E, 37Y, 38B numaralı otobüsleri

🚇 M1A ve M1B metrolarını

🚋 T4 Topkapı- Mescid-i Selam tramvay hattını

🚐 A-27 ve A-74 numaralı minibüs hatlarını kullanabilirsiniz.

Editör-Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Ahmed Helal

Kamera: Ahmed Helal, Serkan Hervenik, Eyüp Kaymak

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fikriyat@fikriyat.com.tr