Milli kütüphaneyi kurmak için bir serveti reddetti!

GECMISTEN_GUNUMUZE_DEPREM_FIKRIYAT_YATAY_MASTER
Deprem, hayatın bir gerçeği. Özellikle de sınırları içinde Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı...
Servet niteliğindeki teklifi “Değil bir kitap, bir yaprak satmam” diyerek reddetti. Kimden mi bahsediyoruz? Türkçenin ilk sözlüğü Divân-ı Lügati't Türk'ün tek nüshasını kaybolmaktan kurtaran Ali Emiri Efendi'den...
Editör: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Mert Akkuş
💠💠💠
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 YOUTUBE 🔔
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Deprem, hayatın bir gerçeği. Özellikle de sınırları içinde Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı...
Usturlap eski zamanlarda gök cisimlerinin yükseltisini ölçmek kullanılırdı. İslâm dünyasında...
Hırka-i Saadet Dairesi’nde, asırlardır Kur’an-ı Kerim okunuyor. Üstelik 7 gün, 24 saat durmadan...
Devlet-i Aliyye'de mevlid gecesi kutlamaları Kanuni döneminden itibaren sarayda başlasa da...
Peygamber Efendimiz (SAV), sefere veya yolculuğa çıktığında namazını eda edebilmek için yol...
Osmanlı padişahlarının giydikleri kaftanlar, gücün ve statünün sembolü niteliğindedir. Bu kaftanlar...