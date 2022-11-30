Milli kütüphaneyi kurmak için bir serveti reddetti!

Servet niteliğindeki teklifi “Değil bir kitap, bir yaprak satmam” diyerek reddetti. Kimden mi bahsediyoruz? Türkçenin ilk sözlüğü Divân-ı Lügati't Türk'ün tek nüshasını kaybolmaktan kurtaran Ali Emiri Efendi'den...

Editör: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Mert Akkuş

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