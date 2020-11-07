Bir günde İstanbul'da öğrenci olarak neler yapabiliriz?

“Fikriyat ile Geziyoruz” serimizde bu hafta uzun zamandır okullarından uzak kalan ve süreçten sıkılmış öğrencileri düşündük ve onlar için bir gezi rotası hazırladık. İlk durağımız çok eski tarihlere uzanan Beyazıt Sahaflar Çarşısı’ydı… Ardından Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı’nın dış bahçesi olan Gülhane Parkı’nda kısa bir kültür gezisi yaptıktan sonra akşam için bizi bekleyen sürprize doğru yol aldık. Peki, gezi rotamızın sürprizi neydi? Bir öğrenci olarak günümüzü nasıl geçirdik, ne tür faaliyetlerde bulunduk, İstanbul’un güzelliklerini nasıl keşfettik? Hazırsanız gelin başlayalım…

🗺️"Fikriyat ile Geziyoruz" serimizde bu hafta uzun zamandır okullarından uzak kalan, süreçten sıkılmış öğrencileri düşündük ve onlar için bir gezi rotası hazırladık.



📌İlk durağımız, tarihi Beyazıt #SahaflarÇarşısı'ydı.



👇Hazırsanız gelin başlayalım…#cumartesi pic.twitter.com/Gr9XuzgVrm — Fikriyat (@fikriyatcom) November 7, 2020

İLK DURAĞIMIZ: SAHAFLAR ÇARŞISI

📌Gezimizin ilk durağı: Beyazıt Sahaflar Çarşısı'ydı.

📌Çok eski tarihlere uzanan sahaflık burada hala devam ediyor.

📌Osmanlı zamanında sahaflar ilk olarak medrese avlularında öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet veriyordu.

📌Bedesten yani Kapalıçarşı'nın yapılmasının ardından, çarşı içinde bir sokak sahaflara tahsis edildi.

📌Evliya Çelebi'nin naklettiğine göre Osmanlı döneminde Kapalıçarşı içinde elli kadar sahaf dükkânı vardı. Bu dükkanlarda yaklaşık 300 kişi çalışıyordu.

📌Fakat büyük İstanbul depreminde sahafların da mekanı değiştirildi.

📌4 yüzyılı aşkın sürede Kapalıçarşı'da hizmet veren sahaflar, bugün Beyazıt'ta Sahaflar Çarşısı denilen ve aslında Hakkaklar Çarşısı olan dükkana yerleştirildi.

📌Sahafların yaşadığı talihsizlik yalnızca depremle kalmadı.

📌Sahaflar Çarşısı, 1950'de bir yangın geçirdi.

📌Ve mekan yangının ardından belediye tarafından tamamen yıktırılıp betonarme olarak yeniden inşa ettirildi.

Sahaflar Çarşısı'na nasıl gidilir?

İKİNCİ DURAĞIMIZ: GÜLHANE PARKI

📌İkinci durağımız Gülhane Parkı'ydı.

📌Gülhane Parkı, Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı'nın dış bahçesi olarak kullanılıyordu.

📌Parkın en önemli özelliklerinden biri de Tanzimat Fermanı'nın ilk kez burada okunmuş olmasıydı.

📌Bu sebeple Tanzimat Fermanına Gülhane Hatt-ı Hümayunu da deniliyordu.

📌Gülhane yalnızca park değil aynı zamanda bir kültür hazinesiydi.

📌Osmanlı'nın ilk müzesi olan Müze-i Hümayun yine burada açılmıştı.

📌Müze yapıldıktan sonra 1912 yılında dönemin belediye başkanı Cemil Paşa tarafından park haline getirilip halka açıldı.

✅Gülhane Parkı'nda birçok önemli müze yer almaktadır. Gezimizde Ahmet Hamdi Tanpınar Müzesi ve İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi hakkında ayrıntılara yer verdik.

Ahmet Hamdi Tanpınar Müzesi

📌Ahmet Hamdi Tanpınar Müzesi, parkın Sultanahmet girişindeki sol kısmında yer alır.

📌Yapı eskiden Osmanlı padişahlarının geçit yapan alayları seyretmesi için inşa ettirdiği bir köşktü.

📌Sonrasında ise Ahmet Hamdi Tanpınar ve bazı edebiyatçıların özel eşyalarının sergilendiği müzeye ve kütüphaneye dönüştürüldü.

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi

📌Müze, 2008 yılında bilim tarihinin öncü ismi Fuat Sezgin tarafından kuruldu.

📌Fuat Sezgin'in öncülüğünde kurulan müzede 8-16. yüzyıllar arasında Müslüman bilginlerce icat edilmiş çeşitli bilim ve teknoloji aletleri sergilenmekteydi.

📌Müzenin bahçe kısmında üzerinde Halife el-Me'mun'un 9. yüzyılda yaptırdığı Dünya Haritasının kopyası olan yerküre bulunuyordu.

📌Bunun yanında 22 Haziran 2013 tarihinde açılan İbn-i Sina'nın el-Kanun fi't-Tıbb kitabının ikinci cildinde bahsedilen, tıbbi bitkilerden 26'sının bulunduğu İbn-i Sina Botanik Bahçesi yer almaktaydı.

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'ne sanal yolculuk

Videomuz içerisinde yer alan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir kitabındaki pasaj:

"En büyük meselemiz budur; mazi ile nerede ve nasıl bağlanacağız, hepimiz bir şuur ve benlik buhranının çocuklarıyız, hepimiz Hamlet'ten daha keskin bir 'olmak veya olmamak' davası içinde yaşıyoruz."

Gülhane Parkı'na nasıl gidilir?

ÜÇÜNCÜ DURAĞIMIZ: TİYATRO

📌Son durağımız İstanbul Devlet Tiyatrosu Üsküdar Tekel Sahnesi'ydi.

📌Günümüzde Üsküdar Tekel Sahnesi olarak kullanılan bina ilk kez Üçüncü Selim tarafından 1700'lü yılların sonunda tahıl ambarı olarak inşa edildi. Ardından tütsü deposu ve müze olarak hizmet verdi.

📌2009 yılından bu yana Üsküdar Devlet Tiyatrosu'ndaki oyunlara ev sahipliği yapmaktadır.

Bir Nefes Dede Korkut oyunu

📌Dede Korkut Oğuz Türklerinin bilinen en eski destansı hikayeleriydi.

📌Dede Korkut Hikayeleri, UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miraslar Listesi'ne eklendikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatrolarından bu kadim hikaye geleneği ile ilgili bir oyun hazırlamasını istedi. Bunun sonucunda Gökçe Kurt Elitez de oyunun hem yönetmenliğini hem de oyunculuğunu üstlenerek bu projeyi ortaya çıkardı.

"Sen işitirsen eğer kalbin diliyle, bütün canlılar; ovalar, ağaçlar, taşlar, kuşlar konuşur. En küçük ayrıntı görünür olur. Seherler ve geceler destan anlatır, sen işitirsen.Havanın, toprağın, denizin, dağların, taşların, insanın dilinden anlamak kalbi duymaktır. Geçmişten bugüne birlikte yaşamın bilincini aktaran en kadim anlatılardır Kitabı Dede Korkut. Geçmiş, gelecek bugün bir olur, insan bir parçası..."

Üsküdar Tekel Sahnesi''ne nasıl gidilir?

"Bir Nefes Dede Korkut" oyununu izledikten sonra bir öğrenci olarak İstanbul'un keyfini çıkarmış bir şekilde evlerimize dönüş yaptık.

"Fikriyat ile Geziyoruz" serimizde hazırladığımız "Padişahların şehre açılan gizli yolu: At Rampası" isimli videomuzu izlemek için tıklayınız:

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