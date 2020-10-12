Özgün içeriklerin dijital mecrası: Fikriyat.com
İslam, tarih, edebiyat, kültür ve sanat gibi her alandan özgün dosyalar ile farklılığını ortaya...
İslam, tarih, edebiyat, kültür ve sanat gibi her alandan özgün dosyalar ile farklılığını ortaya koyan Fikriyat.com, özel çalışmaları ve dijital değişime ayak uyduran yenilikleriyle yoluna devam ediyor. “Kur'an-ı Kerim cüz meali” podcast kayıtlarına eklenen alanında önemli sekiz isim, özel çalışma “Esma-i Hüsna” videoları ve interaktif şekilde sunulan haber formatlarını sizlerle buluşturuyor.
📌 İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri ile Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com yayın hayatına Mayıs 2017'de başladı.
İslam, fikir, düşünce, kültür sanat, edebiyat, akademi, sinema, ilahiyat, gündem gibi farklı kategorileriyle dijital medyaya yeni bir soluk getirdi.
👉 Dosya haberleri okumak için tıklayın.
CÜZ MEALİ PODCAST KAYITLARINDA 8 ÖNEMLİ İSİM
Fikriyat.com, son dijital yenilikleri içerisinde "Kur'an-ı Kerim cüz meali" podcast kayıtlarına alanında özel 8 sesi sizlerle buluşturuyor. Cahit Şaher, Mehmet Atay, Sinan Divrik, Mesut Uz, Tarkan Koç, Köksal Engür, Sungun Babacan ve Atilla Olgaç da meal okumaları ile sizlerle olacak.
👉 Kur'an-ı Kerim cüz meali" podcast kayıtlarına ulaşmak için tıklayın.
Fikriyat podcast kayıtlarında ayrıca seçkin hocalardan Aşr-ı Şerif;
👉 https://www.fikriyat.com/podcast/asri-serif
seçkin hafızlardan Kur'an-ı Kerim cüz ve surelerini dinleyebilirsiniz.
👉 https://www.fikriyat.com/podcast/cuz
👉 https://www.fikriyat.com/podcast/meal/sure
📌 Değerli yazarlarımızdan Ekrem Demirli'nin her hafta Vav Radyo'da yayınlanan programı "Düşünce ve Hayat'ın tüm bölümlerini de podcast olarak dinleyebilirsiniz.
👉 https://www.fikriyat.com/podcast/ekrem-demirli-ile-dusunce-ve-hayat
MOBİL UYGULAMA HİZMETİ
Bunların yanı sıra Vav Radyo'da yayınlanan İslam'dan, tarih ve edebiyata kadar uzanan programların da podcastlerine yine Fikriyat.com üzerinden ulaşabilir ve günün her saati bilgisayarınızdan ve mobil uygulamamız üzerinden dinleyebilirsiniz.
📌 Podcast programlarına buradan;
👉 https://www.fikriyat.com/podcast
Mobil uygulamamıza ise buradan ulaşabilirsiniz.
👉 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.turkuvaz.fikriyat
MEALLİ HATİM PODCASTLERİ
Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com, mealli hatim podcastleriyle Kur'an-ı Kerim'i ayet ayet dinlemenize ve indirmenize olanak sağlıyor.
👉 "İshak Danış ve Nüvit Candaner'in sesinden Mealli Hatim" podcastlerine ulaşmak için tıklayın.
ÖZEL "ESMA-İ HÜSNA" ÇALIŞMASI
📌 Fikriyat.com'un bir diğer önemli yeniliği ise "Esma-i Hüsna" çalışması…
Kaliteli ve özgün içerik üretme amacıyla çıktığı yolda, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com, Esma-i Hüsna özel çalışması ile okuyucusunun karşısına çıkıyor.
Yaklaşık 2 dakikalık olarak sunulan çalışmada Allah'ın 99 ismini muhteva eden Esma-i Hüsna'yı anlamını bilerek ezberlemeniz için özel metin ve seslendirme de videolarda yer alıyor.
👉 Esma-i Hüsna videolarını izlemek için tıklayın.
VİDEO HABER FORMATLARI
İslam düşünce ve hayatına dair referans içerikleri, tarihe düşülmüş bilgileri, edebiyatın derinliklerine saklanmış hazineleri, gündemde yer alan dosya haberleri, yerinde anlatım ve uzman isimlerin de yer aldığı röportajlarla okuyucusuna sunan Fikriyat.com, video haber formatlarıyla da yeniliklerine yenilik katıyor.
👉 İlgili video haberlerimize ve röportajlara ulaşmak için tıklayın.
FİKRİYAT.COM OKUYUCUSUNA BAŞKA NELER SUNUYOR?
İslam'a dair hayata dokunan en doğru ve güvenilir ilmihal bilgileri, fikir hayatına yön veren yazı, özel dosya ve videolarıyla dijital medyada ayrıcalıklı bir yer edinen fikir ve düşüncenin referans sitesi Fikriyat.com, Osmanlıca dersleri gibi medeniyetimize dair eğitici ve öğretici yayınlarıyla, okurlarına zenginlik katan ayrıcalıklar sunuyor.
👉 Osmanlıca derslerine ulaşmak için tıklayın.
Fikriyat.com'un dijital yenilikleri içerisinde daha birçok içeriği de severek takip etmeniz mümkün…
Hem geçmişe hem de geleceğe dair bilgilerin kaynağı Kur'an'ı Kerim'den istifade edebilir; podcast kayıtlarıyla İslam'dan fıkha, edebiyata ve tarihe dair bilgiler içeren programları dinleyebilir ve güncel olayların tarihte yer alan örnekleriyle, edebiyattan sanata dair birçok özgün içeriği de okuyabilirsiniz.
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
TÜM ÇALIŞMALAR YOUTUBE KANALIMIZDA!
Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.
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ÖNERİ VE İSTEKLERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN!
Fikriyat.com olarak yoğun fakat keyifli bir yoldan geçerek, kaliteli ve özgün içeriklerimizle, dijital medyada oldukça saygın bir konumda varlığımızı sürdürmeye devam ediyoruz.
Kaliteli ve keyifli bilgiler verme amacıyla çıktığımız yol, Fikriyat.com'u çok güzel yerlere getirmeye devam ediyor. Artık interaktif şekilde de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Tabi ki bu yolculukta kıymetli yorumlarınızın da yeri çok başka…
Fikriyat'ta neler görmek istersiniz, nasıl bir içerik sizi daha çok keyiflendirir ve bilgilendirir, lütfen bizimle paylaşın.
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz: fikriyat@fikriyat.com.tr
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
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