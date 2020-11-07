Arama

Menu

Bir günde İstanbul'da öğrenci olarak neler yapabiliriz?

Yayınlanma Tarihi: 07.11.2020 16:43 Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 16:43

“Fikriyat ile Geziyoruz” serimizde bu hafta uzun zamandır okullarından uzak kalan ve süreçten sıkılmış öğrencileri düşündük ve onlar için bir gezi rotası hazırladık. İlk durağımız çok eski tarihlere uzanan Beyazıt Sahaflar Çarşısı’ydı… Ardından Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı’nın dış bahçesi olan Gülhane Parkı’nda kısa bir kültür gezisi yaptıktan sonra akşam için bizi bekleyen sürprize doğru yol aldık. Peki, gezi rotamızın sürprizi neydi? Bir öğrenci olarak günümüzü nasıl geçirdik, ne tür faaliyetlerde bulunduk, İstanbul’un güzelliklerini nasıl keşfettik? Hazırsanız gelin başlayalım…

"Bir günde İstanbul'da öğrenci olarak neler yapabiliriz?" isimli içeriğimizi okumak için tıklayınız
Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DAHA FAZLA
2020 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN