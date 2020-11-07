Bir günde İstanbul'da öğrenci olarak neler yapabiliriz?
“Fikriyat ile Geziyoruz” serimizde bu hafta uzun zamandır okullarından uzak kalan ve süreçten...
“Fikriyat ile Geziyoruz” serimizde bu hafta uzun zamandır okullarından uzak kalan ve süreçten sıkılmış öğrencileri düşündük ve onlar için bir gezi rotası hazırladık. İlk durağımız çok eski tarihlere uzanan Beyazıt Sahaflar Çarşısı’ydı… Ardından Osmanlı döneminde Topkapı Sarayı’nın dış bahçesi olan Gülhane Parkı’nda kısa bir kültür gezisi yaptıktan sonra akşam için bizi bekleyen sürprize doğru yol aldık. Peki, gezi rotamızın sürprizi neydi? Bir öğrenci olarak günümüzü nasıl geçirdik, ne tür faaliyetlerde bulunduk, İstanbul’un güzelliklerini nasıl keşfettik? Hazırsanız gelin başlayalım…"Bir günde İstanbul'da öğrenci olarak neler yapabiliriz?" isimli içeriğimizi okumak için tıklayınız
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“Fikriyat ile Geziyoruz” serimizde bu hafta uzun zamandır okullarından uzak kalan ve süreçten...
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