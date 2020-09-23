Padişahların şehre açılan gizli yolu: At Rampası

"Fikriyat ile geziyoruz!" serimizde bu hafta, Topkapı Sarayı'nın uzun süre kapalı bölümlerinden biri olan ve geçtiğimiz günlerde ziyarete açılan "At Rampası"nı ziyaret ettik. Osmanlı döneminde padişahlar, halkın arasına karışmak istediklerinde tebdil-i kıyafete bürünerek bu gizli yolu kullanıyorlardı. Peki, bu özel yolun tarihteki önemi neydi? En çok hangi padişahlar tarafından tercih ediliyor ve nasıl geçiş sağlıyorlardı? Özel gezi videomuz ve Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu'nun Fikriyat'a özel açıklamaları ile bu soruların cevabını ve daha fazlasını sizlerle buluşturuyoruz.