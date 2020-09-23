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Padişahların şehre açılan gizli yolu: At Rampası

"Fikriyat ile geziyoruz!" serimizde bu hafta, Topkapı Sarayı'nın uzun süre kapalı bölümlerinden biri olan ve geçtiğimiz günlerde ziyarete açılan "At Rampası"nı ziyaret ettik. Osmanlı döneminde padişahlar, halkın arasına karışmak istediklerinde tebdil-i kıyafete bürünerek bu gizli yolu kullanıyorlardı. Peki, bu özel yolun tarihteki önemi neydi? En çok hangi padişahlar tarafından tercih ediliyor ve nasıl geçiş sağlıyorlardı? Özel gezi videomuz ve Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu'nun Fikriyat'a özel açıklamaları ile bu soruların cevabını ve daha fazlasını sizlerle buluşturuyoruz.

Giriş Tarihi: 23.09.2020 15:20 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 15:26
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PADİŞAHLARIN ŞEHRE AÇILAN GİZLİ YOLU: AT RAMPASI
PADİŞAHLARIN ŞEHRE AÇILAN GİZLİ YOLU: AT RAMPASI

📍 Topkapı Sarayı, bünyesinde barındırdığı kültürel ve tarihi hazineleriyle her daim keşfedilecek yeni güzelliklere sahip bir mekan…

👉 Hangi köşesine giderseniz gidin, bu atmosfer sizi yüzyılların saklı dehlizlerine doğru bir yolculuğa çıkarıyor.

👉 At Rampası veya Büyük Biniş olarak da adlandırılan gizli yol, Saray'ın en gizemli mekânlarının başında yer alıyor.

Cihan devleti Osmanlı'nın kalbi Topkapı Sarayı

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Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen At Rampası, sadece padişahların atla geçmesi için tahsis edilmiş özel bir yoldu. Padişahlar halkın arasına karışmak istediklerinde *tebdil-i kıyafete bürünerek bu gizli yolu kullanıyorlardı.

*Tebdil-i kıyafet: Kıyafet değişikliği.

📍 Bu yolun varlığı Osmanlı'nın "cihanın koruyucusu" anlamına gelen "cihan-penah" olarak anılmasının bir tezahürü niteliğindeydi.

👉 Padişahlar halkın sorunlarını dinlemek için şehre inmeye hazırlandığında işte bu gizli yoldan geçiş yapıyorlardı.

👉 Burası şehre; yani yaşamın ta kendisine açılan kapının bir başlangıcıydı...

Nasıl gidilir?

At Rampası, Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde, Adalet Kulesi'nin yanında yer alıyor. Bu yola Harem bölümünden giriş yaparak, Perde Kapısı'ndan içeri girerek ulaşabilirsiniz.

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ADALET KULESİ İLE BERABER YOLUN TAŞIDIĞI ÖZEL ANLAM
ADALET KULESİ İLE BERABER YOLUN TAŞIDIĞI ÖZEL ANLAM

At Rampası, Topkapı Sarayı'nın Harem bölümünde, Adalet Kulesi'nin yanında yer alıyor. Padişaha ait en muntazam yol olduğu için Büyük Biniş olarak da adlandırılmıştı.

📍 At Rampası yolunun Adalet Kulesi'nin yanında bulunmasının da özel bir anlamı vardı.

👉 Adalet Kulesi, İlk olarak Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen, Çinili Köşk ile beraber Saray'ın en eski yapılarından biriydi. Kulenin yapımında, Osmanlı sultanının sonsuz adaletini sembolize etmesi, uzaktan bakıldığında herkesin görmesi ve sultanın adaletinden emin olması amaçlanmıştı.

Osmanlı sarayı hakkında bilgi veren ilk Batılı seyyah;

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Adalet Kulesi

👉 İşte, adaleti sağlamayı kendilerine düstur edinen Osmanlı padişahlarının, bu kulenin yanından geçiş sağlayarak halkına ulaşması da sembolik bir anlamı ihtiva ediyordu.

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📍Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, yolun hangi amaçla kullanıldığı, önemi, en çok hangi padişahlar tarafından tercih edildiği ve bu bölüm için alınan güvenlik önlemleri gibi pek çok detayı, Fikriyat için değerlendirdi.

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