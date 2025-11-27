Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Ekonomi IMF ve Ukrayna 8,2 milyar dolarlık program için anlaştı

IMF ve Ukrayna 8,2 milyar dolarlık program için anlaştı

Yayınlanma Tarihi: 27.11.2025 08:56

Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukrayna ile 48 ay süreli 8,2 milyar dolarlık yeni program üzerinde personel düzeyinde anlaşmaya varıldığını bildirdi.

IMF ve Ukrayna 8,2 milyar dolarlık program için anlaştı

Fondan yapılan açıklamada, IMF heyetinin yeni program talebi üzerine 17-21 Kasım'da Ukraynalı yetkililerle görüşmelerde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, IMF ile Ukraynalı yetkililerin, 48 aylık 8,2 milyar dolar tutarındaki yeni Genişletilmiş Fon Kolaylığı (EFF) düzenlemesi üzerinde personel düzeyinde anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Rusya'nın savaşının Ukrayna halkı ve ekonomisi üzerinde ağır bir yük oluşturmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, buna rağmen Ukraynalı yetkililerin makroekonomik istikrarı koruma ve borç sürdürülebilirliği ile dış dengeyi yeniden sağlama kararlılıklarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Ukraynalı yetkililerin kayıt dışılık ile mücadele etmeye, yolsuzluğu önlemeye ve kamu işletmeleri de dahil olmak üzere yönetişimi iyileştirmeye kararlı olduğu aktarıldı.

Fonun açıklamasında, yeni programın, önceki eylemlerin tamamlanmasının ardından ve bağışçılardan yeterli finansman güvencesi sağlanması halinde IMF Yönetim Kurulu'nun onayına sunulabileceği kaydedildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Uluslararası Para Fonu ( IMF Yönetim Kurulu Genişletilmiş Fon Kolaylığı (

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Dindarlık ve Beklenti: Tanrı’dan İstemek İhlasla Çelişir mi?

Dindarlık ve Beklenti: Tanrı’dan İstemek İhlasla Çelişir mi?

İngiltere’nin unutulmuş dev sınırı: Hadrian Duvarı

İngiltere'nin unutulmuş dev sınırı: Hadrian Duvarı

Ayasofya’da Mimar Sinan İzleri

Ayasofya'da Mimar Sinan İzleri

İnsanların en iyi duygusal silahı: Psikolojik işkence

İnsanların en iyi duygusal silahı: Psikolojik işkence

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor

İngiliz Aktivist Ruth Herbert, Filistin İçin Yürüdü: "İnsanlığımız Filistin ile Sınanıyor"

Semender nesiller

Semender nesiller

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Tarihimizde unutulmayan uçak kazaları

Jew York tarihe karışıyor

Jew York tarihe karışıyor

>