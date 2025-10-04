ABD Hazine Bakanı Bessent’in Özel Kalemi Katz IMF’de birinci başkan yardımcısı oldu

IMF'den yapılan açıklamada, eylül ayında Başkan Kristalina Georgieva'nın birinci başkan yardımcısı olarak Katz'ın atanmasını önerdiği anımsatıldı.

İcra Direktörleri Kurulu'nun bu atamayı onayladığı kaydedilen açıklamada, Katz'ın son olarak ABD Hazine Bakanı Bessent'in Özel Kalemi olarak görev yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Katz'ın bu görevinde Bessent'e çeşitli ulusal ve uluslararası konularda danışmanlık yaptığı, birçok bölgesel ve ikili ekonomik konuda müzakerelere katıldığı aktarıldı.

Katz'ın ABD'yi çeşitli uluslararası platformlarda da temsil ettiğine değinilen açıklamada, Hazine Bakanlığının yanı sıra düşünce kuruluşları ve özel sektörde üstlendiği görevlerden de bahsedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IMF Başkanı Georgieva, "Küresel ekonomide önemli dönüşümlerin yaşandığı bir dönemde, IMF İcra Direktörleri Kurulu'nun Katz'ın atanmasını onaylamasından büyük memnuniyet duyuyorum. Kendisine içtenlikle hoş geldiniz diyorum ve yakın işbirliğimiz için sabırsızlanıyorum. IMF, Katz'ın ekonomik politika ve uluslararası ilişkiler konularındaki üstün uzmanlığından, ayrıca keskin düşünce tarzı ve liderliğinden büyük fayda sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Katz da İcra Direktörleri Kurulu'nun güvenini kazanmış olmaktan onur duyduğunu belirterek, "IMF, uluslararası para sisteminin merkezinde vazgeçilmez bir rol oynuyor. Fona liderlik etmeye, personelle yakın çalışmaya ve üyelerimize hizmet etmeye katkı sunmak için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

