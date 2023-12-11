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MEB, okullarda "sınıf annesi" uygulamasına izin verilmeyeceğini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda "sınıf annesi" ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara müsaade edilmeyeceğini bildirdi.

MEB, okullarda sınıf annesi uygulamasına izin verilmeyeceğini duyurdu
Yayınlanma Tarihi: 11.12.2023 13:33:00 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 13:33

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce "mevzuatta yeri olmayan uygulamalar-sınıf annesi" konusunda 81 ile yazı gönderildi.

Yazıda, Bakanlığa yapılan başvurularda, bazı okullarda "sınıf annesi" adı altında görevlendirilen velilerin, sınıfın çeşitli ihtiyaçları için "aidat" ve benzeri adlar altında para topladıkları, ders araç-gereci temini yönünde faaliyetlerde bulundukları ve zaman zaman derslere müdahil olduklarının belirtildiği; ayrıca bu kişilerin kişisel verilerin korunmasına aykırı olarak öğrencilerin görüntülerini kaydettikleri ve bu görüntüleri çeşitli sosyal medya platformlarında yayınladıklarının kamuoyuna yansıdığı aktarıldı.

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Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde, "öğrenci sağlığı" ve "öğrenci güvenliği" konularındaki hükümlerin hatırlatıldığı yazıda, şunlar kaydedildi:

"Okullarımızda, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim süreçleri, Bakanlığımızın görevlendirdiği öğretmenlerimiz tarafından milli eğitimin ilke ve amaçları doğrultusunda öğrencilerin üstün yararı gözetilerek, yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak bilimsel esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Ders öğretmeni dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesi, eğitimin niteliğini bozmakta ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturmaktadır."

Bakanlığın yazısında, okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması istendi.

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Etiketler milli eğitim bakanlığı MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğin Nizam Sınıf annesi

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