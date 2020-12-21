Modern eğitimin öncüsü Nizamiye medreselerinde ders veren alimler

📌 Selçuklu'nun hüküm sürdüğü yıllarda Bâtıni gibi aykırı düşünceler, ülke topraklarında adeta bir zehir gibi yayılıyordu. Bu görüş o kadar tehlikeliydi ki, İslam esaslarının anlamını, insanı dalalete sürükleyecek şekilde çeviriyorlardı. Haramı helal kabul ediyorlardı.

➡ Nizamülmülk, halkı İslam kaidelerini yıkıp teröre sevk eden bu düşünce hareketinden korumak için ülkenin her tarafında medrese açmaya karar verdi. Böylece gerçek fikirlerle toplumun zihni, Bâtıni propagandalarına karşı korunacaktı.

➡ Eh-i sünnet akidelerini güçlendiren bu medreselerin bir amacı daha vardı ki o da erdemli yöneticiler, kadılar ve memurlar yetiştirmekti.