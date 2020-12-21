Modern eğitimin öncüsü Nizamiye medreselerinde ders veren alimler
Nizamiye, Selçuklu'nun dünyaya armağan ettiği eğitim kurumlarından biriydi. Nizamülmülk'ün yaptırdığı bu medreselerin önemli bir misyonu vardı. O da ülke topraklarında bir zehir gibi yayılan ve İslam kaidelerini yıkıp teröre sevk eden Batıni harekatının propagandalarına karşı halkın zihnini korumaktı. İslam âleminde otorite sayılan isimlerin yetişmesini sağladı. Peki, Nizamiye medreselerinde ders veren alimler kimlerdi?
Giriş Tarihi: 21.12.2020
17:51
Güncelleme Tarihi: 21.12.2020
18:31
HALİFELİĞİN KORUYUCUSU SELÇUKLU
📌 Suriye topraklarındaki Büveyhiler, Abbasilere zor günler yaşatıyor, halifelik makamının siyasi ve kültürel otoritesini sarsmaya çalışıyordu.
📌 1055 yılında Selçuklular Bağdat'a gelerek Büveyhiler'e son verdi. Böylece hilafet makamının tüm heybetini iade etti.
Bu tarih aynı zamanda Selçuklu'nun İslam ve halifeliğin koruyuculuğunu üstlendiği yıldı.
📌 Selçuklu Devleti, sadece siyaseten ve ordu gücüyle değil aynı zamanda
sosyal ve kültürel alanda da İslam'ı korudu.
Selçuklu döneminde yetişen alimler
NİZAMİYE MEDRESELERİNİN AÇILMASININ NEDENİ
📌 Selçuklu'nun hüküm sürdüğü yıllarda
Bâtıni gibi aykırı düşünceler, ülke topraklarında adeta bir zehir gibi yayılıyordu. Bu görüş o kadar tehlikeliydi ki, İslam esaslarının anlamını, insanı dalalete sürükleyecek şekilde çeviriyorlardı. Haramı helal kabul ediyorlardı.
➡ Nizamülmülk, halkı İslam kaidelerini yıkıp teröre sevk eden bu düşünce hareketinden korumak için ülkenin her tarafında medrese açmaya karar verdi. Böylece gerçek fikirlerle toplumun zihni, Bâtıni propagandalarına karşı korunacaktı.
➡ Eh-i sünnet akidelerini güçlendiren bu medreselerin bir amacı daha vardı ki o da erdemli yöneticiler, kadılar ve memurlar yetiştirmekti.
Bu medreseler sayesinde İsmâilî düşüncenin önüne geçilip Bâtıni iddialar çürütüldü.
MEDRESELERİN AÇILMASINA ETKİ OLAN OLAY
📌 13. yüzyılda yaşamış olan İslam âlimi Zekeriya Kazvini'ye göre Sultan Alparslan, Nizâmülmülk ile Nişabur'da caminin kapısında, elbiseleri perişan gençleri görünce bunun sebebini sordu. Vezir de ona "
Bunlar, insanların en şereflileri olup dünya zevki bulunmayan ilim taliplileridir." cevabını verdi. Bunun üzerine Sultan bir yurt inşasını ve kendilerine maaş verilmesini emretti. Sultanın bu emri Nizamiye medreselerinin açılmasında etkili olduğu düşünülür.
📌 İlk medrese, Sultan Alparslan'ın döneminde Nişabur'da açıldı. Sonrasında Nişabur, Rey, Bağdat, Herat, Belh, Merv gibi pek çok şehirde bu eğitim kurumları faaliyet vermeye başladı.
➡ Nizamiye medreseleri,
İslam âleminde otorite sayılan isimlerin yetişmesini sağladı. Bâtıni düşüncenin yayılmasına engel olmasının yanı sıra Endülüs'e kadar pek çok İslam ülkesini etkiledi ve eğitim politikalarına model oldu.
Nizamülmülk Batınilerle nasıl mücadele etti?
İLME ULAŞMAK KOLAYLAŞTIRILDI
📌 Nizamiye medreselerinden önce ilim talep eden kişiler,
uzun yolculuklarla ders almak istedikleri hocaları bulmak zorundaydı. Bu eğitim kurumu, İslam âleminin önemli isimlerini bir çatı altında toplayarak ilme ulaşmayı kolaylaştırdı.
➡ Medreseye tahsis edilen vakıflarından elde edilen gelirle müderrislerin maaşları verilirdi. Aynı zamanda, öğrencilerin yeme, içme, barınma, elbise, ders kitabı, kâğıt, kalem, mürekkep gibi bütün ihtiyaçları karşılanıyordu. Her öğrenciye ayda bir koyun ve belirli miktarda tahıl verilirdi.
➡ Talebelerin gerekli olan diğer ihtiyaçlarını ise devlet karşılıyordu.
DÜNYANIN İLK ÜNİVERSİTESİ KABUL EDİLİRDİ
Bostan ve Gülistan eseriyle ünlenen Sadi Şirazi, Nizamiye medreselerinde tahsil gördü.
📌 Talebeler, bulundukları medreseden başka bir bölgedeki medreseye geçiş yapıp eğitimine devam edebiliyordu.
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Nizamiye medreselerinde müderris ve talebelere sağlanan imkân, eğitimin bir yerde toplanması nedeniyle dünyanın ilk üniversitesi kabul edilir.
➡Daha önce inşa edilen medreseler bulunsa da bunlar özel kuruluşlardı. Nizamiye medreseleri devlet himayesinde eğitim veren birer kamu müessesesiydi.
İslam'da eğitim hakkında bilinmesi gereken 10 bilgi