İslam'da eğitim hakkında bilinmesi gereken 10 bilgi

İslam kaynaklarındaki ortak anlayışa göre eğitim ve öğretim, bütün hayat boyunca devam etmesi gereken bir süreçtir. Uygarlıkların gelişmesindeki en büyük etkenlerden biri olan eğitim, kültürü oluşturan insanın yetiştirilmesi ile ilgili olduğu gibi, onların bir kuşaktan ötekine aktarılmasında da temel bir araçtır. Öyle ki İslam uygarlığında eğitim ücretsizdi ve her Müslüman yeni şeyler öğrenmek için büyük azim gösterirdi. Bilgiye olan açlık, Medine'deki bir caminin içinde okul açılmasına vesile olmuştu.