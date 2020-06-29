İslam'da eğitim hakkında bilinmesi gereken 10 bilgi
İslam'da eğitim hakkında bilinmesi gereken 10 bilgi
İslam kaynaklarındaki ortak anlayışa göre eğitim ve öğretim, bütün hayat boyunca devam etmesi gereken bir süreçtir. Uygarlıkların gelişmesindeki en büyük etkenlerden biri olan eğitim, kültürü oluşturan insanın yetiştirilmesi ile ilgili olduğu gibi, onların bir kuşaktan ötekine aktarılmasında da temel bir araçtır. Öyle ki İslam uygarlığında eğitim ücretsizdi ve her Müslüman yeni şeyler öğrenmek için büyük azim gösterirdi. Bilgiye olan açlık, Medine'deki bir caminin içinde okul açılmasına vesile olmuştu.
Giriş Tarihi: 29.06.2020
08:52
Güncelleme Tarihi: 29.06.2021
09:31
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Herkes yeni şeyler öğrenmek ve buluşlarını paylaşmak isterdi
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Neredeyse tüm camilerde erkek ve kızlar için bir ilkokul vardı