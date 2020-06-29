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İslam'da eğitim hakkında bilinmesi gereken 10 bilgi

İslam kaynaklarındaki ortak anlayışa göre eğitim ve öğretim, bütün hayat boyunca devam etmesi gereken bir süreçtir. Uygarlıkların gelişmesindeki en büyük etkenlerden biri olan eğitim, kültürü oluşturan insanın yetiştirilmesi ile ilgili olduğu gibi, onların bir kuşaktan ötekine aktarılmasında da temel bir araçtır. Öyle ki İslam uygarlığında eğitim ücretsizdi ve her Müslüman yeni şeyler öğrenmek için büyük azim gösterirdi. Bilgiye olan açlık, Medine'deki bir caminin içinde okul açılmasına vesile olmuştu.

Giriş Tarihi: 29.06.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 29.06.2021 09:31
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Herkes yeni şeyler öğrenmek ve buluşlarını paylaşmak isterdi
Herkes yeni şeyler öğrenmek ve buluşlarını paylaşmak isterdi

Müslüman âleminde herkes yeni şeyler öğrenmek ve buluşlarını paylaşmak isterdi. Bilgiye olan açlık 622 yılında bir okulun, bugünün Suudi Arabistan'ında bulunan Medine'deki bir caminin içinde açılmasını sağladı. Ahl Al-'ılm (bilgili insanlar) adı verilen öğretmenler, Müslüman şehir ve kasabalarına gezerek bilgi yayardı.

Yurtdışında eğitim görebileceğiniz en iyi İslam üniversiteleri

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Neredeyse tüm camilerde erkek ve kızlar için bir ilkokul vardı
Neredeyse tüm camilerde erkek ve kızlar için bir ilkokul vardı

9. yüzyılın sonlarında neredeyse tüm camilerde erkek ve kızlar için bir ilkokul vardı.Onuncu yüzyılın sonlarında coğrafyacı İbn Havkal'a göre Müslüman Sicilyasındaki Palermo şehrinde farklı konularda eğitim veren 300 kadar ilkokul öğretmeni vardı.

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Çocuklar altı yaşında okula başlardı
Çocuklar altı yaşında okula başlardı

Çocuklar altı yaşında okula başlardı. Okula giden öğrenciler ilk önce Kur'an'dan ayetler ile Allah'ın 99 adını yazmayı öğrenirlerdi. Her Müslüman okulunda dışarıda verilen dersler için bir avlu ve avluya açılan kemerli koridorlar, öğrenciler için ibadet mekânları, namazdan önce abdest almak için bir şadırvan ve oturma odaları vardı.

Osmanlı medreseleri hakkında bilgiler

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Dersler çok ciddi geçerdi
Dersler çok ciddi geçerdi

Çocuklarının daha iyi eğitim almaları için özel öğretmen tutan aileler vardı. Öğrenciler derslerini genellikle tekrar ve ezber ile öğrenirdi. Dersler çok ciddi geçer, konuşmak, gülmek veya şakalaşmak yasaktı.

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İlk medrese 1066 yılında Bağdat'ta inşa edildi
İlk medrese 1066 yılında Bağdat'ta inşa edildi

Camiden ayrı bir okul olan ilk medrese 1066 yılında Bağdat'ta inşa edildi. Dört farklı Müslüman okulu vardı; normal (ilk) okullar, okuma evleri(liseler), hadis okulları (dini okullar) ve tıp fakülteleri. Çoğu okulun, kimya, fizik ve astronomi gibi gelişmiş konularda Arapça kitaplarla dolu kütüphaneleri vardı. İslam uygarlığında eğitim ücretsizdi ve ihtiyacı olan öğrencilere kitap, harçlık ve konaklayacak yer sağlanırdı.

Medreseler hakkında ne biliyoruz?

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