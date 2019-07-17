Yurtdışında eğitim görebileceğiniz en iyi İslam üniversiteleri

YKS 2020 tercih döneminde iken birçok öğrenci, yapacakları tercih doğrultusunda yurt içindeki üniversitelere yerleşme heyecanını duyuyor. Bazı öğrenciler yurt dışında eğitim almanın hayalini kuruyor. Yurt dışı eğitimi için genellikle Batı ülkelerinde bulunan üniversiteler tercih edilse de bazı öğrencilerin tercihi İslam üniversiteleri oluyor. Başta İslami ilimler olmak üzere birçok anabilim dalında eğitim veren bu üniversitelerin bir diğer avantajı da kaliteli dil eğitimi sağlamaları. Dünyada en çok tercih edilen İslam üniversitelerini sizler için derledik.