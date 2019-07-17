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Yurtdışında eğitim görebileceğiniz en iyi İslam üniversiteleri

YKS 2020 tercih döneminde iken birçok öğrenci, yapacakları tercih doğrultusunda yurt içindeki üniversitelere yerleşme heyecanını duyuyor. Bazı öğrenciler yurt dışında eğitim almanın hayalini kuruyor. Yurt dışı eğitimi için genellikle Batı ülkelerinde bulunan üniversiteler tercih edilse de bazı öğrencilerin tercihi İslam üniversiteleri oluyor. Başta İslami ilimler olmak üzere birçok anabilim dalında eğitim veren bu üniversitelerin bir diğer avantajı da kaliteli dil eğitimi sağlamaları. Dünyada en çok tercih edilen İslam üniversitelerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 17.07.2019 16:55 Güncelleme Tarihi: 09.08.2020 15:07
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EL EZHER ÜNİVERSİTESİ – KAHİRE, MISIR
EL EZHER ÜNİVERSİTESİ – KAHİRE, MISIR

Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan El Ezher Üniversitesi (Al Azhar University), dünyadaki ilk üniversitelerden biridir.

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970 yılında Fatımiler tarafından İslami ilimler merkezi olarak kurulan bu üniversite, 1961 yılında Cemal Abdünnasır tarafından yeniden revize edilmiş ve müfredatına ilave olarak diğer bilim dalları da eklenmiştir.

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El Ezher Üniversitesi, bugün dünyadaki Arap edebiyatı ve İslami ilimlere dair öğrenimin ana merkezi kabul edilir. "İslam'ın en prestijli üniversitesi" olarak ünlenmiştir.

El Ezher Üniversitesi'nin resmi internet sitesi: http://www.azhar.edu.eg/

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MALEZYA ULUSLARARASI İSLAM ÜNİVERSİTESİ – KUALA LUMPUR, MALEZYA
MALEZYA ULUSLARARASI İSLAM ÜNİVERSİTESİ – KUALA LUMPUR, MALEZYA

Güneydoğu Asya'nın en iyi üniversitelerinden biri olan Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (International Islamic University Malaysia veya yerel dilde Universiti Islam Antarabangsa Malaysia - IIUM) Malezya'nın Selangor eyaletinde, Gombak'ta yer alan bir yükseköğrenim kurumudur.

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Oldukça büyük bir kampüse sahip olan üniversite, İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye sekiz ülkenin sponsorluğunda eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

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