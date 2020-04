Kant ve Mekanikcilik - Teleoloji Dialektiği

Önceden belirtilen noktaların ışığında, canlının sorunsallığını ilk defa, Immanuel Kant, dialektik veya çatışkılar/antinomieler açısından deşmeğe koyulmuştur: "Doğanın, örgütlenmiş varolanları bakımından ele alınırken sanat eserine benzetilmesi, önemli ölçüde eksikce yorumlanması demektir. Çünkü sanat eserinden söz açılırken, ona kendi dışından biçim kazandıran akıllı varlığa (Alm vernünftiges Wesen) işâret edilmektedir. Hâlbuki, doğanın teşkilâtlanmışlığı (Alm organisiertes Wesen), her bir türünün kendikendini (Alm sich selbst) örgütlemesi anlamını taşır. Bu örgütlemesi, bütünlüğü yönünden bir tek örneğe bağlı kalmasına rağmen, içinde bulunduğu şartların zorunlu kıldıkları değişmelere uğrayarak gerçekleşir."[1] Bu durumda örgütlenmiş varolan, Kant'a göre, canlı diye kabul edilirse, soruna ışık tutulmuş olur. Ne var ki, o zaman da ona ya kendi varlığına ters düşecek 'yalınkat' (Alm blofî) maddî bir özellik yüklenmiş olacak ya da yine varlığıyla uyuşmayacak bir ilkeyle —ruh ilkesiyle— yaklaşılacaktır.[2] Birinci özellik benimsenirse, o vakıt örgütlenmiş varolan elbette tamamıyla maddî varlık hâlini alacak; dolayısıyla da örgütlenmişlikten çıkıp yalnızca mekaniğin yasalarına bağlanması gerekecek. Ona ikinci şık —ruh ilkesi— uygulanırsa, o durumda da maddî yapı olan beden, hepten ruhun buyruğuna girmiş olacak. Bu da, örgütlenmiş varolanın gerçekliğiyle çelişecek. Bundan dolayı, "doğal örgütlenme," diyor Kant, "doğrusu, bildiğimiz, tanıdığımız nedenselliklerden hiçbirini andırmıyor."[3] Çünkü doğanın örgütlenmiş varlığında 'tabii gâyeler' (Alm Naturzwecke) biçiminde bir 'doğal iç mükemmeliği'yle (Alm innere Naturvollkommenheit) karşılaşıyoruz.

"Bir şeyin kendinden (Alm an sich) tabii gâye olması, zihnin kurucu kavramı (Alm konstitutiver Begriff) olarak alınması demek değil. Olsa olsa gayelere yönelik nedensellik anlayışımızı uzaktan uzağa andırır şekilde 'teemmüle dayalı yargıgücü' (Alm reflektierende Urteilskraft) için bir 'düzenleyici kavram' (Alm regulativer Begriff) olabilir..."[4] Aslında uygulamalara-dönük aklımızın belirlediği gâyeler ile örgütlenmiş varolanın kendisinde tesbit ettiğimiz birtakım özellikler arasında bağıntı kuruyoruz. Yoksa, Kant'a kalırsa, varlığın kendinde gerçekten de gâyeli yönelmelerin olup olmadıklarını asla bilemeyiz. Gâye ilkesi yahut öğretisinin/ teleologie, bu durumda örgütlenmiş varolanın incelenmesinde doğa bilimine kılavuzluk ödevini görmekten öte bir anlamı yok. İşte bahsolunan ilkeden kalkarak Kant, şu tarifi sunmuştur: "Bir yanda karşılıklı araç, beri tarafta da gâye olarak barındırdığı her şey, doğanın örgütlenmiş ürünüdür. Kapsadığı hiçbir şey böylelikle yersiz, boşuna, gâyesiz, kör, biteviye gidişe bırakılmış değil... Bu ilke gerçi yapısı gereği yoluna yordamına uygun tarzda edinilmiş tecrübeden daha dar bağlamda, gözlemden (Alm Beobachtung) çıkarımlanabilir. Buna rağmen gâyeliliğin (Alm Zweckmafiigkeit), hem genelliğinden hem de zorunluluğundan dolayı, yalnızca deney tabanına dayalı kalamaz. Ayrıca düzenleyici de olsa, a priori herhangi bir ilkeyi temel almak, kaçınılmaz şarttır. Bundan ötürü yukarıda bahsi geçen ilkeye örgütlenmiş varolanların içlerinde taşıdıkları gâyeliliğin temel kuralı, 'düstûr'u (Fr-Alm Maxime) demek gerekir."[5] Kant'a göre doğada hiçbir şey, tesadüfe terkedilmiş olarak görülemez. Bu bakımdan yine onun görüşünce, doğanın örgütlenmiş varolanlarını kavramakiçin teleoloji kadar, fizik bakış açısı da zorunludur. "Sözgelişi" diyor, "hayvan bedeninin kimi somut parçaları —derinin deri, kemiğin kemik, saçların saç olarak— yalnızca mekanik yasalar uyarınca kavranabilirler. Bununla birlikte, gerekli malzemeyi sağlayan, onu biçimleyip bulunacağı yere bırakan 'güdücü etken', 'neden' (Alm Ursache) her zaman teleoloji açısından yorumlanmalı ki, hayvanın bedeninde bulunan her şeyin, örgütlenmiş tarzda görülüp bedenin uzvu olduğu anlaşılsın.[6]

Gâyeliliği içeren her yargının, böylelikle teleoloji tabanına dayandığı görülüyor. Ama yine Kant'a bakılırsa, hangi türden olursa olsun her doğal ürün, doğanın bütünlüğünden kalkıldığında anlaşılabilir. Öyleyse doğanın örgütlenmiş ürünü de ancak, söz konusu tümel sistemi belirleyen genel kurallar çerçevesinde kavranabilir. Ne var ki onların doğaya gerçekten içkin olup olmadıklarını biz insanlar bilemeyiz. Onları olsa olsa, doğada olup bitenleri bir düzen çerçevesinde yorumlayıp yargılamak üzre, aklımız yaratır. Kant bu sebeple, doğada tesbit ettiğimiz olaylar ile varolanları, kurucu yerine, düzenleyici kurallar aracılığıyla anladığımızı bildirmiştir.[7] Ama madem bu düzenleyici kuralları belirleyen bizleriz; başka bir deyişle, doğada olup bitenlerin, gerçekten söz konusu kurallara uygun tarzda düzenlenip düzenlenmediklerini bilemiyoruz; öyleyse onlar nesnel değil; nesnelerin kendilerinden doğmazlar. Buna göre, başgösteren gereklilikler uyarınca belirlenecek kurallar ile yasalar, bir yandan kendi içlerinde, öbür taraftan da dile getirdikleri gerçeklik tabanıyla çelişmedikce, geçerlidirler. Bununla da şu kastedilmekte: Gerçi, doğa bilimlerinde iş görmemizi —yargılamamızı— olabilir kılan kuralların, doğada gerçekten varolup olmadıklarını kesinlikle bilemiyoruz. Ne var ki, doğada algıladığımız olaylardan yahut varolanlardan edindiğimiz izlenimler sonucunda aklımız onları biçimlemektedir. İşte bu gerekce uyarınca onların, şu yahut bu kişinin, öznel duygulanımlarına, keyfine göre belirlenemeyecekleri açıktır. Onlar kendilerini, doğa bilimleriyle uğraşan herkese öznelerüstü bir zorunlulukla benimsetirler. Yalnızca gerçeklik tabanında, başka bir anlatışla, olaylar dünyasında olagelen değişmeler, olaylara ilişkin yasaların değiştirilmelerine de yol açarlar.

Bütün bu bildirilenleri, bir de, Kant'ın kendinden dinleyelim: "İmdi, böylesine olaylarla (Alm Falle) ilgili olarak derinlemesine düşünmeye dayalı yargıgücünün (Alm reflektierende Urteilskraft) düstûrları var. Üstelik bunlar, deney marifetiyle devşirilen doğa yasalarının bilgisiyle uzlaşmak zorundadırlar. Söz konusu yasalardan da kavramlara ulaşılır. Bunlar akla ilişkin kavramlar bile olsalar, yine de bizlere doğayı, deneysel yasaların doğrultusunda tanıtmakla yükümlüdürler... Sözü edilen 'derinlemesine düşünmeye dayalı yargıgücü'nün zorunlu düstûrları (Fr-Alm Maxime) arasında da karşıtlık (Alm Widerstreit), başka bir deyişle, 'çatışkı' (Alm Antinomie) ortaya çıkabilir. Bunun üstündeyse, bilinebilir doğada birbirleriyle karşıtlaşan (Alm widerstreitent) iki düstûrun yer aldığı bir dialektik belirir. 'Doğa dialektiğ'i denilen görünüşteki bu karşıtlık, yanılgılara yol açmamasıçin eleştiri aracılığıyla gün ışığına çıkarılarak çözülmesi gerekir."[8]