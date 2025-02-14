Trump karşısında Mevlana'nın çığırından yürümek

Farklı zamanlarda ve farklı dilimlerde ve dillerde aynı hikmet paylaşılır ve dile getirilir. Hikmet zamanların ve mekanların ortak dili ve paydasıdır. Farklı meşrepler ve milletler de aynı hikmeti ve hakikati terennüm edebilir. Bunlardan bir kısmi da siyasi hikmet bağlamına girer. Genelde tasavvuf karşıtları siyasi zeminde, sufileri pasif ve pasifist olarak görürler. Bu bağlamda Gazali'nin zamanında Haçlılarla yüzleşmediğini, onların karşısına dikilmediğini ve kılını kıpırdatmadığını söylerler. Keza Mevlana'nın, döneminde Moğollara karşı cihattan uzak durduğunu anlatırlar.

Halbuki cihadın rükünlerinden birisi ümmetin ruhunu diriltmektir. Kur'an ve İslam'ı tebliğ etmek en büyük cihatlardan birisidir. İslam'ı doğru anlatmak cihadın özü ve temelidir. Sufiler mücahedenin (nefisle cihadın) en büyük cihat olduğu kanaatindedirler. Kur'an ifadesiyle tebliğ faaliyetleri de en büyük cihat kapsamına girmektedir. Cihadın onlarca şubesi vardır. Nitekim Gazali ile Mevlana gibi gönül sultanları en büyük cihat rüknünü ifa etmişlerdir. İslam ile gönülleri aydınlatmışlardır. Afak ile birlikte nefsi de cihat kapsamına almışlardır. Hatta nefisle cihadı afaktaki cihadın önüne geçirmişler ve mukaddimesi saymışlardır. Ruhları diriltme görevini deruhte etmişlerdir. Onlar eserlerinde ve konuşmalarında zahiren cihat bölümleri anlatmasalar bile satır araları cihat buyruklarını yansıtmışlardır. Cihat anlayışı ve adabı satır aralarında gizlidir. 'Kafirlere boyun eğme ve Kur'an vasıtasıyla onlarla cihad et' buyruğunu esas almışlar, kendilerine rehber edinmişler ve hayatlarına yansıtmışlardır. Hayatlarını buna adamışlardır.

Moğollara değil onları yaratana tapıyoruz!

Büyükler büyük sözü ederler. Buna kelam-ı kibar derler. Kelam-ı kibar, kibar-ı kelamdır. Mevlana Celaleddin Rumi, Moğollar döneminde, çalkantılı bir devrede yaşamıştır. Moğollarla aynı döneminde yaşadığından ve yaşadığı bölge (Anadolu) Moğolların vassalı konumunda olduğundan Mevlana da yüzyıllar sonrasında Moğol iş birlikçilisi olarak anılmış veya suçlanmıştır. Mikail Bayram ve bilumum Mevlana karşıtları Mevlana'yı 'Moğol ajanı' olarak tasvir etme, gösterme gafletine ve bedbahtlığına düşmüşlerdir. Halbuki Mevlana kimsenin ajanı değildir. Olsa olsa hakkın ajanı veya kulu olur.

Nitekim o dönemde kimileri Moğolları gözlerinde büyütmektedir. Meclislerinde bu hususta ileri geri konuşmalar olur. Bunun üzerine Mevlana şu sözü söyler: "Biz Moğollara değil, Moğolların yaratıcısına tapınıyoruz." Mevlana'nın baktığı yerden bakmayanlar ise tersini görürler veya düşünürler. Onun Moğollara perestiş ettiğini zannederler. Mevlana'yı kendi kametlerinde görürler! Halbuki, hak dostu tam tersinedir. Moğollara zerre metelik vermez. Büyüklerin sözleri gibi tavırları da büyük olur. Onların satırları insanı dirilten iksir olduğu gibi tutumları da yüceltici örnekler arasındadır. Mevlana'nın Mesnevi'si ve sair kitapları hem gül hem de hakikat bahçesidir. Bu bahçelerin gezginleri hakikat ve gül devşirirler.

Günümüzde de selefi meşrep davetçilerden Ürdünlü Alaa Jaber (Cebr) aynı Mevlana gibi konuşur, terennüm eder. Zira aynı kaynaktan beslenmektedirler ve kılavuzları ve kıstasları aynıdır, Kur'an'dır. Mevlana döneminde Moğolları gözlerinde ve gönüllerinde büyütenler ve 'onlarla ve silahlarıyla başa çıkamayız' tavrında olanlar bugün de Trump ve benzerleri karşısında aynı yaklaşımı yansıtıyorlar, dökülüyorlar ve benzeri duygular taşıyorlar. Onun saldırganlığı karşısında pes ediyorlar. Buna karşılık Mevlana üslubunu yani mümin tavrını yansıtan Alaa Jaber (Cebr) benzeri makamda şunlar ifade etmektedir: "Biz Trump ya da Amerikalıların değil kahhar olan hakkın kullarıyız. Ona boyun eğeriz..." (https://www.instagram.com/magazine.meem/reel/DF5rGKLNZVX/)

Anadolu'dan Gazze'ye; tarihten günümüze inananlar için yol yordam birdir. Sadece hakka boyun eğerler. Asırların ortak ruhu bunu terennüm ediyor.

Mustafa Özcan

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