Korsanlara karşı Hızır’ın gemisine binmek

Adam dünyanın yarısını i istiyor! İstekleri hiç bitmiyor. En son talepleri arasına Gazze'yi de kattı. Filistinliler için cehennem olarak gördüğü diyarı kendisi ve Yahudiler için cennete çevirmek istiyor. Trump bu tavrıyla Kaddafi'nin çocuklarına benziyor.

Suriyeli tacirlerden dostumuz Mahmut Osman geçmiş günlerde ticari faaliyetleri için zaman zaman Libya'ya gidiyor ve oradaki tacirlerle buluşuyor. Bunlardan birisi Trablusgarp sahillerinde arsaları olan varlıklı birisi. Ona soruyor: Neden bu gibi gelir getirebilecek yerleri değerlendirmiyorsun? Aldığı cevap şu oluyor: Kaddafi'nin haylaz çocuklarının dikkatini çekmek istemiyorum. Verimli bir işletmeyi yüzde 51 hisseyle varlıklarına katabilirler. Nitekim Kazakistan eski lideri Nazarbayev'in damadı da aynı yolu izliyor. Ta ki sonunda devleti bıktırıyor ve kovuluyor. Benzeri bir olayı Kur'an bize Hızır kıssasında anlatıyor. Musa ile Hızır aleyhisselam bir gemiye buyur ediliyor. Hızır geminin altında delik açıyor. Musa Aleyhisselam mahut haliyle celalleniyor ve kendilerini gemiye alan hayır sahiplerine böyle mi mukabele etmek gerektiğini soruyor. Hızır Aleyhisselam bunun nedenini şöyle açıklıyor: Arkalarında korsan bir gemi var. Sağlam gördükleri gemilere el koyuyorlar. Ben de ayıplı görsünler de gemiye ilişmesinler diye bu deliği açtım diyor. Şimdi Trump ile damadı Hızır ile Musa Aleyhisselamı misafir eden geminin arkasındaki korsan gemiyi temsil ediyorlar. Pervasızlar.

Trump gibi gayri ciddi bir adam belki de dünyaya hiç gelmedi. Netanyahu ile kafa kafaya vererek adeta çocuk kandırır gibi Gazze'ye el koymanın hesaplarını yapıyorlar. Adam dünyanın yarısını istiyor, artı Gazze'yi de göz dikti ve ilhak etmekten bahsetti. Peki! İsrail ne güne duruyor? Ona da Batı Şeria kalıyor. Nitekim son sıralarda ABD'de bazı çevreler Batı Şeria'yı Judea ve Samaria olarak tanımlamaya başladı. Kısaca buraları tarihi olarak İsrail'in parçası sayarak el koymak istiyorlar. Trump, İsrail'in çok küçük toprak parçasına sıkıştığını söyleyerek adeta buna çanak tutuyor!

Kimse tarafından pek hatırlanmasa da Trump ile kafadarı Netanyahu'nun Gazze'nin boşaltılması ve halkının başta Ürdün ile Mısır'a (Sina) sürülmesini istemeleri Şaron'u hatırlatıyor. Bu senaryo Şaron'un bir zamanlar Ürdün için dile getirdiği 'alternatif vatan' teklifine benziyor. Bu hem imkansızı talep hem de ateşle oynamak anlamına geliyor. Trump kaçığı veya çarpığı Arapların gözlerinin içine bakarak İsrail'in Orta Doğu'da çok küçük bir toprak parçasına sıkıştığını ve bunun yetersiz olduğunu ve topraklarını genişletmesi gerektiğini söylemiştir.

Oturduğu masa ile İsrail'i kıyas ederek; bu masa Orta Doğu ise İsrail bu kalemin ucu kadar bir yer demiştir. Şimon Peres bile Trump'ın hilafına Araplar hesabına fazladan toprak sahibi olduklarını ve bundan vazgeçemedikleri için de barışı kuramadıklarını söylemiştir. Siyonist ile sömürgecinin buluşma sahnesinde Trump Gazze'nin Filistinliler açısından yaşanamaz bir toprak parçası olduğunu iddia etmiş ötesinde damadı Jared Kushner'ın planına sahip çıkmış ve güncellemiştir. Eski planı raftan indirdi. Daha önce damat Kushner Gazze'nin deniz manzaralı mevkiine bayılarak ve burasını adeta Orta Doğu Rivierası olarak tanımlamıştır.

Bu durum karşısında Natanyahu'nun daha sağında kalan sevimsiz aşırı sağcı tiplerin salyaları akıyor. Kısaca buraları tarihi olarak İsrail'in parçası denilerek İsrail' e ilhak edilmek istenmektedir.

Filistinlilerin cehennemde yaşadıklarını varsayan Trump burasını zenginlere veya Yahudilere bir cennet olarak peşkeş çekmek istiyor.

Nitekim 15 Şubat 2024 tarihinde Harvard Üniversitesi'nde konuşan damat Kushner İsrail'in Gazze Şeridini temizlemek için sivilleri uzaklaştırması gerektiğini teklif ediyor ve devamında şöyle getiriyor: "Gazze'nin kıyı şeridindeki mülkler çok değerli olabilir. Bir numaralı önceliğim Güney Refah şehrinden sivilleri çıkarmak ve diplomasi yoluyla Mısır'a gitmelerini temin etmek olurdu" demiştir. Bu Aksa Tufanı eylemiyle birlikte hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

Korsan kayınpedere çakal damat! Trump bu teklifin Ürdün ve Mısır rejimlerinin altını oymak anlamına geldiğini anlamak istemiyor! Galiba torun İkinci Abdullah'ı da dede Birinci Abdullah gibi Filistinlilere kurban vermek istiyor. Yeni bir kara Eylül faciasına imza atmak istiyor. Trump ise tegafül veya tecahülü arif edasıyla 'Ürdün Kralı İkinci Abdullah ile Mısırlı General Sisi bizi kırmazlar, bize kalplerini açarlar' diyor. Bu sözler ancak aptal bir kumarbazın ağzından sadır olabilir. Nitekim tepkiler çığ gibi gelmiş Trump aptal ve maskara muamelesi görmüştür. Dünyanın yarısına göz diken Trump aç gözlülüğüyle buna Gazze'yi de ilave etmiştir.

Trump, bir ülkeyi hele ABD gibi bir ülkeyi yönetme kabiliyetinden yoksun. Onu seçme gafletinde bulunan Amerikan halkının da bu topraklarda barınmaya layık olmadığı da bir gerçek. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş! The Economist'in uyarılarına rağmen İtalyan halkı 10 yıl boyunca Berlusconi'yi bağrına basmış, başından eksik etmemişti! Eğer mütebaki dört yılını doldurursa Amerikalılar da 8 yıl boyunca Deccal çarpığını ve kaçık birisini bağırlarına basmış olacaklardır. Cehenneme kadar yolları var.

Dünyayı bu korsanlardan kurtarmanın yolu hepimizin Filistinli olmasından geçiyor. Nitekim Suudi istihbarat eski başkanı ve eski Washington büyükelçisi Prens Turki El Faysal öyle yapmıştır. CNN'e verdiği "sert" bir mülakatta, Suudi şemağı yerine Filistin kefiyesini takarak sembolik bir jest yaptı ve şunları söyledi: Trump'ın önerdiği şey, hoş görülemeyecek veya kabul edilemeyecek bir etnik temizliktir ve Krallığa gelirse, buradaki liderlikten çok fazla eleştiri duyacaktır ve şimdi saygısızca sözler söylemek istemiyorum.

Hepimiz aynı davranışı sergilemeliyiz. Arkamızdaki korsanlar karşısında Hızır'ın gemisinde yani aynı gemideyiz! Nuh'un gemisinden sonra selamet Hızır gemisine binmekten geçiyor!

Mustafa Özcan

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